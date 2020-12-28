«فلاي دبي» تشغل اليوم 3 رحلات «إعادة» من السعودية للمواطنين والمقيمين

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أكد متحدث باسم «شركة فلاي دبي» بأن الناقلة ستشغل اليوم، وبالتنسيق مع السلطات المختصة في كل من دولة الامارات والسعودية، ثلاث رحلات إعادة من المملكة إلى دبي.

وأوضح المتحدث في بيان تلقت "الإمارات اليوم" نسخة منه، بأنه سيتم تشغيل رحلتين من مدينة جدة، ورحلة واحدة من الرياض، للمساعدة في عودة المواطنين والمقيمين إلى دولة الامارات، والمتواجدين حالياً في المملكة.

وذكر المتحدث أنه وتماشياً مع التوجيهات الصادرة عن السلطات، فإنه سيتم إعادة رحلات «فلاي دبي» إلى مطار الدمام الدولي، ومطار الرياض الدولي، اعتباراً من 29 ديسمبر الجاري، لافتاً إلى أن القيود لا تزال سارية، ولذلك، ينصح المسافرون بالتحقق بانتظام من موقع «إياتا» IATA Travel Centre قبل رحلاتهم، أو زيارة موقع «فلاي دبي»، أو الاتصال بمركز الاتصال الخاص بها.

وأكدت «فلاي دبي» أن هذه الرحلات تقتصر على المسافرين غير السعوديين إلى دبي.





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