قصــة برج.. «ريجال تاور».. برج من 33 طابقاً بـ 3 طبقات من الفولاذ والزجاج

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يتكون برج «ريجال تاور»، في منطقة الخليج التجاري من 33 طابقاً. وتم تصميم الواجهة الخارجية للبرج بثلات طبقات من الفولاذ والزجاج.

ويضم البرج 258 مكتباً ومدخل استقبال واسعاً، وصالات للاجتماعات، ومساحات للأغراض المتعددة، وثمانية مصاعد عالية السرعة، فضلاً عن مجموعة من متاجر التجزئة، وكافتيريا، وصالة للياقة البدنية، وقاعات للصلاة، وملعب مصغر للغولف، و«بوديوم» يشتمل على نوافير مائية تبعث على الهدوء والاسترخاء.

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