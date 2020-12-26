اقتصادية دبي تحذر من مخالفة الاجراءات الاحترازية خلال "رأس السنة"

المصدر: سامح عوض الله - دبي

دعت اقتصادية دبي الى الالتزام بجميع الاجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية، محذرة المنشآت التجارية من توقيع مخالفات والالتزام بكافة التدابير التي تتضمن ارتداء الكمامات.

وقالت اقتصادية دبي إنه "‏بهدف سلامة مجتمعنا وتفادياً للغرامات، تحثّ ‫اقتصادية دبي كل المنشآت التجارية في إمارة ‫دبي‬ على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية ضد ‫كوفيد 19‬ خلال احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية،واشارت الى ان الاجراءات تتضمن ارتداء الكمامات ووضع ملصقات التباعد الجسدي واتباع بروتوكولات التعقيم.

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