كندا تمنع الصين من شراء منجم ذهب

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

منع مسؤولون كنديون شركة صينية مملوكة للحكومة من إتمام صفقة لشراء منجم ذهب في القطب الشمالي، لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي الكندي.

وقالت شركة «شاندونغ» الصينية لتعدين الذهب إن المسؤولين الكنديين منعوها من شراء شركة «تي إم إيه سي»، التي تمتلك منشأة «هوب باي» في منطقة نونافيت أقصى شمال كندا، في صفقة مقترحة بقيمة 150 مليون دولار.

وبحسب صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية، فقد حثت إدارة الرئيس دونالد ترامب، حلفاء الولايات المتحدة على توخي الحذر من الاستثمارات الصينية.

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