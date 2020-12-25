منصّة هندية للعملات المشفرة تجمع 19.4 مليون دولار

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

تواصل منصّة «كوين دي سي إكس» لتداول العملات المشفرة، وهي بورصة للعملات المشفرة مقرها الهند، توسيع نطاق أعمالها بقوة، من خلال جمع أموال جديدة لتعزيز استثماراتها.

وبحسب موقع «كوين تيليغراف»، المتخصص في اقتصادات العملات المشفرة، فإن المنصّة جمعت نحو 13.9 مليون دولار من المستثمرين، ليصل إجمالي المبالغ التي جمعتها الشركة إلى نحو 19.4 مليون دولار في ديسمبر الجاري.

وقالت المنصّة إنها تخطط لاستخدام الأموال التي تم جمعها حديثاً لمواصلة تعزيز اعتماد العملة المشفرة في الهند، باستخدام منتجات تستهدف ضم نحو 50 مليون مواطن من الهند، للاستثمار في تداول العملات المشفرة وخدماتها.

وسجلت المنصّة نمواً بنسبة 20% في أحجام التداول، وزيادة بنسبة 12% في عدد المتعاملين الجدد خلال الربعين الماضيين. كما شهدت نمواً بنسبة 21% شهرياً في حجم التداول في أكتوبر 2020.

وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في «كوين دي سي إكس»، سوميت جوبتا، إن المنصّة ضاعفت عدد موظفيها ثلاث مرات من 30 موظفاً في مارس 2020 إلى 90 موظفاً في ديسمبر. وأضاف أن العام الجاري هو الأكثر إثارة للشركة.

ويظهر النمو اللافت لمنصّة التداول الهندية في عام 2020، أن تبني العملة المشفرة آخذ في الارتفاع في الهند، بعد أن ألغت المحكمة العليا في البلاد حظر البنك الاحتياطي الهندي على البنوك التي تقدم خدمات لشركات التشفير.

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