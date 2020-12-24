«تنظيم الاتصالات»: 243 خدمة على الرابط الحكومي للبيانات خلال 2020

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال مدير إدارة عمليات الحكومة الإلكترونية في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، سعيد أحمد بالهول، إن «إجمالي الخدمات الحكومية المتوافرة على الرابط الحكومي للبيانات بالشبكة الاتحادية (فيد نت) بلغ أخيراً 243 خدمة، وذلك بارتفاع 52% مقارنة بالعام الماضي».

وأوضح أن «عدد الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتلك الخدمات ارتفع من 81 جهة خلال 2019 إلى 134 جهة خلال 2020، بزيادة 60%».

وأشار بالهول، إلى أن «الهيئة رصدت نشاطاً على حركة المرور واستخدام البيانات على الرابط الحكومي للبيانات منذ بداية العام الجاري، وبزيادة 50% مقارنة بنشاط الاستخدام خلال 2019».

ولفت إلى أن «الرابط الحكومي للبيانات على الشبكة الاتحادية للبيانات (فيد نت)، يتيح قواعد بيانات مفتوحة للاستخدام بين الجهات الاتحادية والمحلية في ما بينها، وبما يعزز من تكامل الخدمات».

وأوضح أن «كورونا» كانت عاملاً داعماً للتوسع في استخدام المبادرات الرقمية، وكان من ضمن آثارها الإيجابية، تسليط الضوء بشكل كبير على مدى أهمية الخدمات الرقمية ومدى استعداد وتطور البنية التحتية التقنية بالدولة.

وقال بالهول إن «الهيئة حققت نتائج مرضية في دعم التحول الذكي على مستوى تكامل الخدمات بين مختلف الجهات الحكومية والتنسيق في ما بينها على مستوى تبادل البيانات وغيرها من الخدمات الاستراتجية».

وأشار إلى أن «الهيئة استطاعت بنهاية عام 2020 إنجاز أكثر من 4000 خادم افتراضي للبيانات (سيرفر) كجزء من البنية التحتية التي تحمل تطبيقات الجهات الحكومية، وبما يدعم ويمكن الجهات من توفير تطبيقات متعددة والاستفادة من تحليل البيانات المتاحة عبر خدمات التطبيقات في وضع سياسات مختلفة»، لافتاً إلى أن «أعداد الخوادم الافتراضية للبيانات التي وفرتها الهيئة ارتفع بنسب تقدر بنحو 22% مقارنة بالعام الماضي».

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