«الاتحاد للطيران» تسمح باسترداد قيمة تذاكر سفر الرحلات الملغاة

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أكدت «شركة الاتحاد للطيران» أنها تسمح باسترداد قيمة تذاكر السفر للرحلات الملغاة بالنسبة لجميع الحجوزات المستقبلية التي تعود تواريخ السفر الأصلية فيها إلى الأول من أكتوبر 2020 وما يليه، وذلك للرحلات التي ألغيت من قبل الشركة نتيجة لتأثر حركة السفر العالمية بجائحة «كوفيد-19».

وقال متحدث باسم «الاتحاد للطيران» إن الشركة توفّر كذلك خيارات مرنة للحجوزات القائمة حالياً، وتعمل بشكل وثيق مع المسافرين المتأثرين، لإطلاعهم على آخر التغييرات على خطط سفرهم، وإعادة ترتيب حجوزاتهم على رحلات بديلة بما يتلاءم مع ظروفهم.

وذكرت «الاتحاد للطيران» أنها تشغل رحلاتها إلى أكثر من 60 مدينة ووجهة إقليمية وعالمية على امتداد شبكة وجهاتها العالمية لهذا الشتاء، مشيرة إلى أنه نظراً للآثار المستمرة جراء «كوفيد-19» على حركة السفر العالمية، فإنه سيستمر تعليق عدد من وجهات الناقلة من أبوظبي وإليها على امتداد موسم 2020/‏2021.

وكانت «الاتحاد للطيران» أعلنت الإثنين الماضي أنها ستعلق بشكل فوري كل رحلات الركاب بين أبوظبي، والسعودية، ومسقط، والكويت، بشكل مؤقت وحتى إشعار آخر، مع عدم استبعاد تعليق رحلات أخرى وفقاً للتطورات الدولية وتداعيات الجائحة.

وقال متحدث باسم الناقلة إنه تم أخذ هذا الإجراء الاحترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مشدداً على أن سلامة المسافرين والطاقم الجوي للناقلة تُعد من أهم الأولويات في الوقت الراهن.

وأوضح أن طواقم العمل في «الاتحاد للطيران» تتواصل مع المسافرين المتأثرين لإعلامهم بتعليق الرحلات ومساعدتهم في تعديل خطط سفرهم.

• «الاتحاد للطيران» توفّر خيارات مرنة للحجوزات القائمة.

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