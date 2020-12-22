"طاقة": إنجاز صفقة تمويل لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة " طاقة " إلى جانب شركائها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" وشركة "إي دي غف رينيوبلز" وشركة "جينكو باور" اليوم إنجاز صفقة تمويل ناجحة لمشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة.

ويقع المشروع في موقع يبعد 35 كيلو متراً تقريباً عن مدينة أبوظبي، وستبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 2 جيجاواط من الكهرباء، التي ستوردها إلى شركة مياه وكهرباء الإمارات.

وستكون محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية أكبر محطة مستقلة في العالم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ضمن موقع واحد، حيث ستستخدم ما يقارب 4 ملايين لوح شمسي لتوليد طاقة كهربائية كافية لما يقارب 160 ألف منزل في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيحصل المشروع على تمويل من 7 مصارف دولية، ويأتي ذلك بعد توقيع اتفاقية شراء الطاقة في شهر يوليو الماضي

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