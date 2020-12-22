«تجارة الموارد الفضائية».. نشاط جديد ضمن قطاعات الأعمال في دبي

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، عن إضافة ثلاثة أنشطة جديدة إلى عدد من القطاعات الحيوية خلال نوفمبر 2020، بينها نشاط تجارة الموارد الفضائية، ليصل إجمالي عدد الأنشطة التجارية إلى أكثر من 2200 نشاط تجاري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية، والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم السوقية، ما يسهم في تحقيق مشروعاتهم التنموية.

أنشطة جديدة

وذكرت اقتصادية دبي أن الأنشطة الجديدة تتنوع لتشمل عدداً من القطاعات الحيوية والمتخصصة في إمارة دبي، ومنها نشاط تجارة الموارد الفضائية الذي يشمل: إعادة بيع الناتج من استخراج الموارد المعدنية من الأجرام الفضائية بالموارد غير الحيّة الموجودة في الفضاء الخارجي، بما في ذلك المعادن. كما تمت إضافة نشاط «تجارة الألواح المائية»، ويشمل: بيع الألواح المائية التي تقوم باستخلاص واستنباط المياه من جزيئات الهواء الرطبة المحيطة. وتتكون هذه الألواح من مادتين مختلفتين، تقوم إحداهما بتوليد الحرارة، والأخرى يمكنها امتصاص الرطوبة من الهواء، وهما قادرتان معاً على تكثيف المياه في خزان، حيث يتم تعدينه بالكالسيوم والمغنيسيوم ليصبح صالحاً للشرب. وضمت القائمة أيضاً نشاط «تأجير لوازم وأدوات الرحلات»، ويشمل: تأجير الأدوات واللوازم التي تستخدم في الرحلات والنزهات والتخييم مثل تأجير خيام الرحلات، وأدوات الإنارة، وأدوات حفظ الطعام والشراب، والمفارش، وغيرها من لوازم الرحلات.

دليل الأنشطة

وكانت اقتصادية دبي أطلقت دليل الأنشطة الاقتصادية الذي يوضح آلية مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية في إمارة دبي، إذ يشكل الدليل مرجعاً موحداً للتصنيفات الاقتصادية، ويسهم بصورة فعالة في توضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة. ويحتوي الدليل على كل المعلومات وشروحات حول الرخص، وآلية التسجيل، وتأسيس الشركات في مختلف الأنشطة التجارية، والأشكال القانونية، إضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة بالترخيص، مثل نقل الموقع وتغيير المدير، وتجميد الترخيص. وأهم ما يميز الدليل أنه يجيب عن مئات الأسئلة التي تهم الشركات، خصوصاً الذين يخططون للتواجد في دبي.

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