إنجاز 3056 مبنى جديداً في دبي خلال 11 شهراً

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت بيانات، لمركز دبي للإحصاء، بأن إجمالي عدد المباني المنجزة في الإمارة وصل إلى 3056 مبنى جديداً، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر 2020، بمعدل 278 مبنى شهرياً، في وقت سجل فيه أكتوبر وحده 258 مبنى جديداً.

وأوضحت البيانات، الصادرة عن بلدية دبي، أن الفلل الخاصة تصدرت قائمة المباني المنجزة من حيث العدد بمعدل 1434 مبنى، تلتها الفلل الاستثمارية التي سجلت 920 مبنى، ثم المباني المتعددة الطوابق المنجزة بـ420 مبنى، تليها المباني الصناعية والمباني العامة بعدد 141 مبنى لكل منها.

وأظهرت الإحصاءات تصدر الفلل الخاصة قائمة المباني المنجزة، خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2020، من حيث النسبة، مستحوذة على 46.9% من إجمالي المباني، تلتها الفلل الاستثمارية بنسبة 30.1%، ثم المباني المتعددة الطوابق بنسبة 13.7%، في حين بلغت حصة المباني الصناعية 4.6%، والمباني العامة 4.6%.

وأظهرت البيانات أن يناير 2020 سجل 271 مبنى منجزاً، مقابل 327 مبنى خلال فبراير، و353 مبنى خلال مارس، و229 مبنى في أبريل، فيما سجل مايو 214 مبنى، ويونيو 221 مبنى، ويوليو 252 مبنى، ليصل العدد إلى 237 مبنى جديداً في أغسطس، وارتفع إلى 375 مبنى في سبتمبر، مقابل 319 مبنى في أكتوبر الماضي، و258 مبنى في نوفمبر.

واستحوذت الفلل الاستثمارية والخاصة معاً على نسبة 77% من المباني المنجزة، خلال الفترة بين يناير ونوفمبر، مسجلة 2354 مبنى.

وبحسب «دبي للإحصاء»، فإن تلك الأرقام تخص المباني المنجزة في مناطق خاضعة لبلدية دبي، خلال الفترة المحددة.

يُشار إلى أن عدد المباني المنجزة في دبي، خلال العام الماضي، بلغ 6665 مبنى جديداً، بقيمة 36 ملياراً و114 مليون درهم، بنسبة نمو 6%.

• الفلل الخاصة تصدرت المباني المنجزة، مسجلة 1434 مبنى.

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