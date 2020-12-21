الاتحاد للطيران تعلق رحلاتها بين أبوظبي والسعودية مؤقتاً

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

أعلنت الاتحاد للطيران أنها ستعلق، بشكل فوري، كل رحلات الركاب بين أبوظبي وجميع الوجهات التي تصل إليها في المملكة العربية السعودية، وذلك بشكل مؤقت، وحتى إشعار آخر.

وقال متحدث باسم الاتحاد للطيران إنه تم اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونوه إلى أن "سلامة ضيوفنا وطاقمنا الجوي أولويتنا".. مشيراً إلى أن الناقلة تعتذر عن أي إزعاج نتيجة هذا القرار.

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