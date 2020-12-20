خصومات تصل إلى 50% على الإقامة في فنادق أبوظبي خلال «الأعياد»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

طرحت منشآت فندقية ومنتجعات في أبوظبي خصومات تصل إلى 50% على الإقامة، والطعام والشراب، خلال فترة الأعياد والعام الميلادي الجديد.

وتوقع مسؤولون في تلك الفنادق أن تجاوز نسب الإشغال الفندقي 90% خلال موسم الأعياد، وأن يشهد قطاع الفنادق نشاطاً كبيراً اعتباراً من نهاية العام الجاري ومطلع العام المقبل.

«روتانا لإدارة الفنادق»

وتفصيلاً، قال الرئيس والمدير التنفيذي لـ«شركة روتانا لإدارة الفنادق»، غاي هاتشينسون، إن المجموعة استعدت لفترة الأعياد، بإطلاق عروض توفر خصومات تصل إلى 30% للإقامة في جميع فنادقها، إضافة إلى الإقامة التي تشمل جميع المأكولات والمشروبات، لافتاً إلى أن تلك العروض تستمر حتى 10 يناير 2021.

وأضاف أن المجموعة تتوقع نسب إشغال تراوح بين 88 و90% خلال فترة الأعياد واحتفالات العام الميلادي الجديد.

ولفت هاتشينسون إلى أن فنادق المجموعة بدأت في استقبال الحجوزات المتزايدة بشكل ملحوظ للإقامة خلال فترة الأعياد من دول الخليج والعالم، وتحديداً من المملكة المتحدة وأوروبا الشرقية، متوقعاً أن تشهد فنادق المجموعة في الدولة تحسناً في نسب الإشغال اعتماداً على نمو السياحة الداخلية.

وذكر أن خطة العمل لدى «روتانا» للعام المقبل، تتضمن استقطاب الزوّار من السوقين الإقليمية والعالمية، مع التركيز على السوق الداخلية.

وقال: «نعتمد على الخدمات الفندقية التي نقدمها، والتي تجد فيها العائلات ملاذاً للترفيه»، مؤكداً أن جميع برامج وخدمات «روتانا» تخضع لبرنامج «عالم روتانا الآمن»، لضمان صحة وسلامة النزلاء.

«ماريوت أبوظبي»

إلى ذلك، قال مدير المبيعات في «فندق ماريوت أبوظبي»، عمار هلال، إن الفندق يطرح عروض تخفيضات تصل إلى 30% بالنسبة للإقامة، وإلى 25% بالنسبة للمأكولات، وذلك اعتباراً من 24 ديسمبر الجاري، وحتى الأول من يناير المقبل، في إطار موسم الأعياد والعام الميلادي الجديد.

وتوقع هلال أن تصل نسب الإشغال في الفندق إلى أكثر من 80% خلال فترة الأعياد، لا سيما أن عدداً كبيراً من العائلات في أبوظبي لم يسافر العام الجاري، بسبب تداعيات «كوفيد-19»، ويفضل الحجز في الفنادق عوضاً عن ذلك، مشيراً إلى أن الفنادق تشهد إقبالاً خلال إجازات الأعياد ويرتفع فيها الإقبال بشكل كبير.

«فنادق جنّة»

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة فنادق ومنتجعات جنّة»، ريتشارد حداد، إن المجموعة تقدم تخفيضات تراوح بين 15 و25% على الإقامة في فنادقها بأبوظبي ودبي ورأس الخيمة، وذلك خلال ديسمبر الجاري، وتطبق على الحجوزات المباشرة من خلال الموقع الإلكتروني.

ولفت حداد إلى عروض خاصة على الوجبات والمأكولات الخاصة بالأعياد في مطاعم المجموعة بأبوظبي ودبي، يومي 24 و25 ديسمبر الجاري، وليلة العام الميلادي الجديد في 31 ديسمبر.

وأضاف أن المجموعة تتوقع نسب إشغال تراوح بين 80 و85% خلال فترة الأعياد، على أن تتجاوز 90% في فنادقها في دبي آخر يومين من العام الجاري، واليوم الأول من العام الجديد.

وأكد حداد أن نسب الإشغال في الفنادق تشهد ارتفاعاً مستمراً، متوقعاً نمواً كبيراً في النشاط الفندقي اعتباراً من نهاية العام الجاري، وأوائل العام المقبل، تزامناً مع فتح مختلف الأنشطة بشكل كامل، وتقدم عمليات الحصول على اللقاح، واستضافة مؤتمرات وفعاليات مثل مؤتمر «آيديكس».

«رامادا داون تاون»

بدوره، قال المدير العام لـ«فندق رامادا داون تاون أبوظبي»، إسماعيل إبراهيم، إن الفندق يقدم خصماً يصل الى 50% على الإقامة، ووجبات الغذاء والعشاء خلال فترة الأعياد التي تمتد من 24 ديسمبر وحتى الأول من يناير 2021. وأوضح أن نسب الإشغال تشهد تحسناً كبيراً تدريجياً، ومن المنتظر أن ترتفع خلال الفترة المقبلة، نتيجة للإجراءات التي اتخذتها حكومة الإمارات، وفتح الأنشطة بشكل كامل في أبوظبي، واستضافة فعاليات خلال الفترة المقبلة.

إلى ذلك، طرح منتجع «جميرا جزيرة السعديات» خصومات تصل إلى 40% على الإقامة، و20% على الطعام والشراب خلال فترة الأعياد.

«فيرمونت باب البحر»

قالت مديرة التسويق في فندق «فيرمونت باب البحر»، منى عوني، إن الفندق يطرح خصماً بنسبة 20% على الإقامة، و25% على الطعام والشراب اعتباراً من 24 ديسمبر الجاري، موضحة أن الخصومات موجهة للمقيمين وتسري حتى نهاية فبراير 2021، وذلك في إطار احتفالات الأعياد، ومبادرة «أجمل شتاء في العالم».

أما مدير العمليات في الشرق الأوسط لمطعم «هاكاسان» في قصر الإمارات، ميلوس زيكوفيتش، فذكر أن المطعم يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في نسب الإشغال منذ بداية ديسمبر الجاري، ومن المتوقع أن يصل إلى الإشغال الكامل خلال نهاية العام.

«أرورا لإدارة الفنادق»

قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة أرورا لإدارة الفنادق»، أحمد حسيب، إن السوق شهدت تحسناً كبيراً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بنسبة إشغال بلغت 90% في فنادق المجموعة. وتوقع حسيب أن يشهد القطاع الفندقي المزيد من التحسن والنشاط مع نهاية العام الجاري ومطلع العام المقبل، نظراً للعديد من الفعاليات وفي مقدمتها معرض «آيديكس» فبراير المقبل، لافتاً إلى أن الفندق يدرس طرح عروض للإقامة خلال احتفالات الأعياد.

ارتفاع إيرادات «المبيت» 17.5% في مايو

قال مركز الإحصاء في أبوظبي، إن إيرادات المبيت في المنشآت الفندقية بالإمارة ارتفعت بنسبة 17.5% في مايو 2020 مقارنة بأبريل الذي سبقه.وأضاف في تقرير أصدره بعنوان: «الرقم القياسي لأسعار الفنادق مايو 2020»، أن إيرادات المبيت في المنشآت الفندقية انخفضت بنسبة 21% في مايو 2020 مقارنة بمايو 2019، تأثراً بتداعيات جائحة «كورونا».

ولفت إلى أن الرقم القياسي لأسعار المبيت في الفنادق ارتفع بنسبة 0.5% خلال مايو 2020 مقارنة بأبريل.

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