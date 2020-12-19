تفاؤل المتعاملين يدفع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 9 أشهر

المصدر: نيويورك - رويترز

ارتفع النفط ملامساً أعلى مستوياته في تسعة أشهر، في ظل تفاؤل المتعاملين حيال التقدم صوب اتفاق تحفيز مالي أميركي، وطلب غير مسبوق من شركات التكرير في الصين والهند.

ويقترب المشرعون الأميركيون من اتفاق على حزمة إنفاق لتخفيف تداعيات «كوفيد-19» حجمها 900 مليار دولار.

وسجل الدولار الأميركي أدنى مستوياته في عامين ونصف العام مقابل العملات الرئيسة الأخرى، أمس. ويخفض هذا كلفة النفط على مشتريه من حملة العملات الأخرى، نظراً لتسعير الخام بالدولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» 42 سنتاً، ليتحدد سعر التسوية عند 51.5 دولاراً للبرميل، وكان أعلى سعر خلال الجلسة 51.9 دولاراً.

وزادت عقود الخام الأميركي «غرب تكساس» الوسيط 54 سنتاً لتسجل 48.36 دولاراً للبرميل، بعد صعودها خلال الجلسة إلى 48.59 دولاراً. وبلغ كلا خامي القياس أعلى مستوى له منذ أوائل مارس.

وقال المحلل لدى «برايس فيوشترز»، فيل فلين: «كانت آسيا في مقدمة منحنى التعافي من فيروس كورونا. ما نراه في آسيا يزيد التوقعات بأن نشهد في العام الجديد زيادة سريعة في الطلب على النفط الخام، مع توزيع اللقاح في الولايات المتحدة».

العقود الآجلة لخام «برنت» ارتفعت إلى 51.5 دولاراً للبرميل.

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