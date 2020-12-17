يصل سعرها إلى 8 ملايين درهم.. شركة إيطالية تكشف عن أحدث سياراتها الرياضية من أبوظبي

أطلقت شركة إيطالية متخصصة بصناعة السيارات الرياضية الفاخرة، نسخة من سياراتها الرياضية الجديدة من أبوظبي بسعر يصل إلى 8 ملايين درهم

وقال سفير العلامة الايطالية في الإمارات عبد الله راوح أن هذا الإطلاق يعد الأول من نوعه في الشرق الاوسط والعالم وان العلامة الايطالية اختارت الكشف عن سيارتها الجديدة من الامارات نظرا لان الدولة تعد مركزا اقليميا وعالميا متميزا للاعمال والتجارة