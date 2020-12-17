50 ألف سائح إسرائيلي زاروا الإمارات خلال عيد «حانوكا»

المصدر: سامح عوض الله - دبي

قالت وزيرة السياحة الإسرائيلية، أوريت فركاش هكوهين، إن آلاف السياح الإسرائيليين زاروا دولة الإمارات، منذ توقيع اتفاق السلام الإبراهيمي بين البلدين برعاية أميركية، لافتة إلى أن ما لا يقل عن 50 ألف سائح من إسرائيل حضروا احتفالات عيد الأنوار اليهودي، المعروف بعيد «حانوكا» في دولة الإمارات.

وأكدت هكوهين أن بلادها مستعدة لاستقبال السياح من الإمارات، مع توافر الرحلات المباشرة بين تل أبيب وكل من أبوظبي ودبي، عبر شركات «الاتحاد للطيران»، و«طيران الإمارات»، و«فلاي دبي»، وخطوط «العال» الإسرائيلية، وشركة «إسرائير» للطيران.

السياحة والسلام

وذكرت وزيرة السياحة الإسرائيلية، خلال حضورها أول منتدى سياحي افتراضي بين الإمارات وإسرائيل، استضافه مسؤولون من وزارة السياحة الإسرائيلية، أمس، أن المدن في إسرائيل تستعد لاستقبال السياح من دولة الإمارات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لضمان أعلى معايير الصحة والسلامة، وتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت أن السياحة هي المفتاح لبناء السلام الدائم بين الدول، إذ تتطلع إسرائيل للترحيب بالمسافرين من الإمارات، لافتة إلى أن الزوار من الإمارات والدول الأخرى سيستمتعون بمزيج فريد في هذه الوجهة الجديدة والقريبة، إذ تعتبر إسرائيل وجهة للسياحة العائلية، فضلاً عن الثقافات والفنون والموسيقى والمأكولات.

وجهات حضارية

وأكدت هكوهين أن إسرائيل تسعى إلى بناء علاقات اقتصادية قوية مع الإمارات، مشيرة إلى التواصل مع المسؤولين عن القطاع السياحي في الإمارات، من القطاعين الحكومي والخاص، لبحث المبادرات المشتركة التي تعزز تبادل السياح بين البلدين.

وتابعت: «موقع إسرائيل المطل على البحر الميت الفريد، إضافة إلى المواقع الدينية التي تتميز بقداستها لليهود والمسيحيين والمسلمين، والتي تتوسطها مدينة القدس هي مواقع جاذبة للسياح».

واعتبرت أن الهدف الرئيس للمؤتمر هو بناء أسس متينة لعلاقة سياحية طويلة الأمد بين إسرائيل والإمارات، مشيرة إلى اثنتين من الوجهات الحضارية في إسرائيل، وهما تل أبيب والقدس. وسلطت الضوء على شواطئ مدينة تل أبيب الرملية، وجمال المدينة، فضلاً عن المواقع الفريدة في مدينة القدس التي تعتبر مقدسة للديانات المسيحية واليهودية والإسلام، ومن أهم المواقع التي يجب زيارتها.

حركة الطيران

وقالت هكوهين إن شركة «فلاي دبي» تسيّر رحلات بين دبي وتل أبيب، إذ تشغل 14 رحلة في الأسبوع، وتقدم رحلتين يومياً بين مطار دبي الدولي ومطار «بن غوريون» في تل أبيب، في وقت أعلنت فيه شركتا «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» عن تسيير رحلات مباشرة إلى إسرائيل في عام 2021.

وتوقعت المسؤولة الإسرائيلية أن يصل عدد الرحلات اليومية إلى إسرائيل إلى 25 رحلة أسبوعياً خلال يناير 2021، مؤكدة أن وزارة السياحة الإسرائيلية، وكجزء من أنشطتها الترويجية الأوسع في هذه المنطقة، جاهزة للمشاركة في معرضي «سوق السفر العربي»، و«إكسبو 2020 دبي» في عام 2021.

التأشيرات واتفاقية طيران

شهد المنتدى السياحي الافتراضي بين الإمارات وإسرائيل مشاركة أكثر من 300 شريك تجاري من الإمارات، و100 شريك من إسرائيل.

وكانت دولة الإمارات وإسرائيل وقعتا اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة، بعد تطبيع العلاقات بين البلدين، ما يتيح للمسافرين الحصول على تأشيرات دخول عند الوصول.

ووقع البلدان اتفاقية طيران تسمح بما يصل إلى 112 رحلة أسبوعية بين البلدين، لتكون خطوط «إسرائير» الإسرائيلية أول شركة طيران إسرائيلية تشغل رحلة تجارية إلى دبي، تلتها شركة طيران «العال». كما أعلنت شركة «أركيا إيرلاين» عن بدء رحلاتها اليومية بين دبي وتل أبيب اعتباراً من يناير 2021.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news