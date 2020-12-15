هيئة الأوراق المالية تحيل وكالة أنباء عالمية إلى النيابة العامة

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أحالت هيئة الأوراق المالية والسلع، وكالة أنباء عالمية وشخصين آخرين إلى النيابة العامة بدعاوى تتعلق بأخبار صحفية غير صحيحة، وتزوير مستندات، وتحليل مالي من دون ترخيص.

وأفادت الهيئة بأن إحدى وكالات الأنباء العالمية قامت بنشر أخبار صحفية تضمنت بيانات ومعلومات وتصريحات غير صحيحة من خلال موقعها الإلكتروني.

و لفتت إلى أن هناك اشتباه بقيام أحد الأشخاص بالإدلاء بمعلومات أو بيانات غير صحيحة لأحد صحفيي إحدى الوكالات الإخبارية مما ترتب عليه قيام الوكالة المشار إليها بنشر أخبار صحفية غير صحيحة من شأنها التأثير على القيمة السوقية للورقة المالية لإحدى الشركات المدرجة في السوق.

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