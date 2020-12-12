«سول أوف آرت» يتخصص في حفر الأسماء والنقوش على الهدايا

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أدرجت اقتصادية دبي مشروع «سول أوف آرت» ضمن أنشطة «تاجر»، حيث يركز المشروع على تجهيز وإنتاج الهدايا من مجموعة المطبوعات واللوحات الفنية، ويضم النشاط المشاريع التي تقوم بحفر الأسماء والنقوش وطباعتها أو لصق الصور على المنتجات والمواد التي تقدم كهدايا، مثل الأقلام والساعات والأدوات المكتبية وغيرها.

وقالت صاحبة المشروع، عائشة علي البلوشي، إن «مشروع (سول أوف آرت) يركز على الرسم على أطقم الضيافة وتغليف الهدايا»، مشيرة إلى أن بداية أعمالها كانت مقتصرة على فكرة «الديكوباج» أو التزيين على الدلال وأطقم الضيافة وتغليف الهدايا للأهل والأقارب والأصدقاء، حيث قوبلت أعمالها بالاستحسان والتشجيع، الأمر الذي دفعها إلى عرض أعمالها على مواقع التواصل الاجتماعي مثل «إنستغرام»، (@soul__ofart)، ومن هنا بدأت في استقبال الطلبات من بعض دول الخليج أيضاً.

وأضافت البلوشي: «أعطاني حبي للرسم حافزاً للتغيير من روتين الرسم بالديكوباج إلى الرسم الحر على أطقم الضيافة، وتقديم المنتج بجودة عالية ترضي مختلف الأذواق، كما وفرت خدمة تغليف الهدايا بطريقه مبتكرة حتى أكسب رضا المتعاملين».

وتابعت: «طموحي أن ينتشر مشروع (سول أوف آرت) ويبرز كعلامة تجارية إماراتية ذات جودة عالية تصنع وتصمم من قبل أيد ماهرة، فما يميز مشروعي هو أن المنتجات صُنعت وصممت بدقة عالية وبعناية تامة وبأسعار تنافسية لتناسب جميع الأذواق الراقية، وهدفي أن يكون لي متجري الخاص مستقبلاً، وأكون من أصحاب المشاريع التي تسهم في تطوير بناء دولة الإمارات».

وقالت: «سمعت عن (رخصة تاجر) من اقتصادية دبي عن طريق صديقة لي لديها الرخصة، فقدمت للحصول عليها عن طريق الموقع الإلكتروني، وحصلت عليها خلال دقائق وأنا في المنزل دون بذل أي مجهود وبرسوم رمزية»، مشيرة إلى أنه فور حصولها على «رﺧﺼﺔ ﺗﺎﺟﺮ» من اقتصادية دبي، أﺻﺒﺢ ﻟﺪيها ﺣﺲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎه ﻣﺎ تقدم، ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ رسمياً ﻣﻨﻔﺬ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧياً.

وأضافت: «ﺳﺎﻋﺪﺗﻨﻲ (اﻟﺮﺧﺼﺔ) ﻓﻲ تسهيل عملية البيع، حيث زاد عدد المتابعين لدي، وزادت ثقتهم بمنتجاتي والأغلبية من إمارة دبي، ووفرت لي اقتصادية دبي فرصة عرض منتجاتي أيضاً على منصات إلكترونية مثل (نون) و(أمازون)».

ويأتي المشروع ضمن «رخصة تاجر»، التي تصدرها اقتصادية دبي، وتُعنى بترخيص الأعمال الحرة التي تُمارس من إمارة دبي.

وأصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 9579 رخصة «تاجر» منذ إطلاق المبادرة حتى 9 ديسمبر الجاري.

الحصول على الرخصة

أكدت اقتصادية دبي، أنه يتم الحصول على رخصة «تاجر» إلكترونياً في دقائق معدودة من أي مكان من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني dedtrader.ae، واتباع الخطوات من خلال تسجيل بيانات الهوية الإماراتية، ومن ثم اختيار نوع النشاط، وتحديد الاسم التجاري، وذكر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تتم من خلالها عملية عرض المنتجات والخدمات.

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