73.5 % معدلات إشغال فنادق الإمارات في اليوم الوطني

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أفادت مؤسسة «إس تي آر» المتخصصة في الأبحاث والاستشارات بأن الفنادق العاملة في السوق الإماراتية، سجلت نسبة إشغال بلغت 73.5%، تزامناً مع اليوم الوطني، وهو أعلى مستوى يومي منذ فبراير الماضي.

وذكرت الشركة في تقرير خاص لها عن أداء السوق الإماراتية، أن المؤسسات المعنية بالقطاع السياحي في دولة الإمارات، وكذلك شركات الطيران الوطنية، قامت بعمل وصفته بـ«الرائع» في تمهيد الطريق لعودة الضيوف الدوليين.

وتفصيلاً، أوضحت مؤسسة «إس تي آر» المتخصصة في الأبحاث والاستشارات، بأن أسواق الفنادق الرئيسة في دولة الإمارات وصلت إلى نسبة إشغال 50% أو تجاوزتها بسبب الطلب المحلي القوي، والطلب من السياح الدوليين أخيراً.

وبيّنت المؤسسة في تقرير أنه، خلال الأسبوع الممتد من 30 نوفمبر الماضي إلى السادس من ديسمبر الجاري، شهدت فنادق أبوظبي معدلات إشغال بلغت (69%)، وعجمان (66.5%)، ودبي (65.8%)، كما أظهرت الفجيرة (62.4%)، والشارقة (53.9%)، ورأس الخيمة (52.5%)، ما يعد تحسناً مستمراً في الأداء من أسبوع إلى آخر. وقال مدير منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مؤسسة «إس تي آر»، فيليب وولر: «لقد كان السفر الدولي في مرمى نيران وباء (كورونا)، لكن الإمارات قامت بعمل جيد في توليد الطلب المحلي لتحريك خط الإشغال في الاتجاه الصحيح». وأضاف وولر أن «المؤسسات المعنية بالقطاع السياحي في الإمارات، وكذلك شركات الطيران الوطنية، قامت بعمل رائع في تمهيد الطريق لعودة الضيوف الدوليين، بينما يستمر الطلب على الترفيه في النمو». ووفقاً لـ«إس تي آر»، فإنه خلال اليوم الوطني لدولة الإمارات، سجلت الفنادق في الدولة نسبة إشغال بلغت 73.5%، وهو أعلى مستوى يومي منذ 28 فبراير الماضي عندما كانت النسبة 76.8%.

وبيّنت أن نسبة الإشغال في الأسواق الكبرى في دولة الإمارات تحسنت بشكل ملحوظ منذ انخفاض مستوى الوباء، حيث وصلت نسبة الإشغال الفندقي اليومي في أبوظبي إلى 82.3% في الثاني من ديسمبر الجاري، كما تحسن إشغال الفنادق في دبي إلى مستوى مرتفع بلغ 70.3% في اليوم نفسه، مشيرة إلى أن دبي فتحت أبوابها أمام السياح الدوليين في السابع من يوليو الماضي، بعد أربعة أشهر من الإغلاق.

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