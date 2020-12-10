بـ 700 ألف درهم .. سائح يحجز جناحاً فندقياً في دبي خلال "رأس السنة"

المصدر: أزاد عيشو- دبي

قال المدير التنفيذي لفندق "بلاتزو فرساتشي دبي" ومؤسس شركة "بلاتزو للضيافة"، منذر درويش، إن القطاع الفندقي في دبي يشهد حركة حجوزات نشطة خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة، مضيفا أن الفندق أجرى حجزاً بقيمة 700 ألف درهم لسائح أوروبي برفقة أسرته (4 أفراد) للإقامة في الجناح الإمبراطوري خلال مناسبة رأس السنة.

وذكر درويش لـ"الإمارات اليوم"، أن "الحجز الذي يشمل أيضا الرسوم والضرائب يبدأ من تاريخ 26 ديسمبر الجاري، وحتى الثاني من يناير العام الجديد، مشيراً إلى أن الفندق ينظم برامج خاصة بالزوار الذين يحجزون في الأجنحة الفاخرة منها جولات بطائرة "هليكوبتر" لمشاهدة معالم دبي.



وبين أن الجناح الإمبراطوري يضم خمس غرف نوم على مساحة 22 ألف قدم مع حوض سباحة خاص وشرفة وقاعة للفعاليات الترفيهية فضلاً عن نادي لياقة بدنية ومرافق سبا ومجالس، إضافة إلى غرف طعام ومطبخين ومكتب لإدارة الأعمال، لافتا إلى أن الجناح يجسد علامة "فيرساتشي" من حيث تصاميمه وأثاثه الفريد الذي صنع خصيصاً ويقع في أعلى طابق ويمنح إطلالات بانوراميه على خور دبي.



وأكد درويش أن الضيوف سيستمتعون بخدمة لا تضاهى خلال فترة إقامتهم حيث يوفر لهم الجناح كافة المتطلبات، بما في ذلك خدمة كبير الخدم على مدار 24 ساعة داخل الجناح، مشيراً إلى أن الفندق يسجل على الدوام حجوزات فاخرة لضيوف من مختلف الأسواق.



وبين أن الفندق يستعد لرأس السنة الجديدة ضمن أجواء خاصة تحاكي قصة ألف ليلة وليلة وشخصياتها الرئيسة مستهدفة العائلات هذه المناسبة، إلى جانب حفلات لفنانين عرب وأجانب، بما في ذلك برنامج خاص بعروض الألعاب النارية وغيرها من الأنشطة التي يتم تحضيرها للزوار.



وقال درويش إن دبي وجهة سياحية بارزة على خارطة السياحة العالمية لمختلف شرائح الزوار نظراً لجاذبيتها الكبيرة بما في ذلك الأثرياء الذين يقصدون الإمارة لقضاء هذه المناسبة المهمة فيها، مشيراً إلى أن الحجوزات الفاخرة تلقى إقبالاً كبيراً على مدار العام.



وأوضح أن القطاع الفندقي في دبي حقق معدلات إقبال أكبر خلال الربع الأخير من العام الجاري وفقاً للمؤشرات الحالية فإن حركة الحجوزات المؤكدة للغرف الفندقية خلال الأشهر المقبلة مبشرة للغاية، ليدخل القطاع الفندقي في مرحلة التعافي السريع من تداعيات "كوفيد-19"، مشيراً إلى أنه العام المقبل سيشهد عدد كبير من المعارض والفعاليات الهامة التي ستستقطب ملايين الزوار ومنها معرض إكسبو 2020 دبي.

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