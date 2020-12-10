«أراضي دبي» تصدر 4 فئات من بطاقات «برستيج» لكبار الملاك

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (أراضي دبي)، برنامج بطاقات «برستيج» الإلكترونية لكبار الملاك، والتي تتضمن توفير حزمة واسعة من الخدمات والتسهيلات.

وأوضحت الدائرة، في بيان أمس، أنها توفر بموجب البرنامج، أربع فئات من تلك البطاقات، هي: البلاتينية والماسية والذهبية والفضية. كما أصدرت بطاقة خاصة بفئة كبار الشخصيات والمناصب الرفيعة، «بطاقة الكراون».

وقال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن «إطلاق برنامج بطاقات (برستيج) الموجه لكبار الملاك و(بطاقة كراون) الموجه لكبار الشخصيات والمناصب الرفيعة، يأتي من منطلق إدراكنا لأهمية الوقت في حياتهم، وحرصنا على توفير الجهد وإسعادهم، من خلال باقة الخدمات والتسهيلات التي نقدمها لهم».

وأضاف: «بذلك، بات متاحاً أمام المالك الحصول على الفئة التي تناسب حقيبته العقارية، والخدمات التي يحتاج إليها لإنجاز أعماله على النحو الأمثل».

وتوفر بطاقة «برستيج» الفئة الماسية للمستفيدين طيفاً واسعاً من الخدمات، بما في ذلك: خدمة مدير حساب المالك، والاستقبال والإرشاد من خلال مساعد مدير حساب المالك (الكونسيرج).

ويحصل حامل البطاقة على خدمة مقر كبار الملاك (اللونج)، إضافة إلى تقديم وتنفيذ عدد من الخدمات، خصوصاً طلب رسائل «لمن يهمه الأمر»، والتقييم العقاري وإصدار الخريطة.

كما يحصل حامل البطاقة على الأولوية عند طلب أي خدمة، واستقبال الدعوات للمناسبات والمؤتمرات العقارية المختلفة، وخدمات العضوية في المنتديات العقارية المحلية والعالمية.

ويحصل المستثمر، حامل هذا النوع من البطاقات على مختلف الخدمات التي توفرها منصة «دبي ريست»، واستقبال طلب خدمة الحقيبة العقارية وتوفيرها، كما يمكنه الحصول على التقارير والدراسات العقارية، ومتابعة إجراءات فئات المتعاملين على جميع قنوات الخدمات الإلكترونية.

أما بطاقة «برستيج» الفئة البلاتينية، فيحصل المالك بموجبها على جميع الخدمات السابقة، إضافة إلى توصيل وتسليم الشيكات وتحويل الأموال من الأمانات إلى الأرصدة، وتوفير خدمات مواقف السيارات، واستقبال الاستفسارات والرد عليها، واستقبال الشكاوى ومتابعة حلولها والرد عليها، واستقبال طلب خدمة الحقيبة العقارية ومتابعة أوامر التصرف العقاري وتنسيق تنفيذها.

ويستفيد حاملو بطاقة «برستيج» من الفئة الذهبية من الخدمات الأساسية كافة، تضاف إليها مواقف السيارات، في حين يحصل حاملو بطاقة «برستيج» من الفئة الفضية على خدمات أساسية تساعده على إنجاز أعماله في أقصر وقت ممكن وبراحة تامة.

وفي فئة «بطاقة الكراون»، يحصل المالك على جميع الخدمات ويمكنه الاستمتاع بطيف من الخدمات الأخرى، منها توفير مواقف السيارات واستقبال الاستفسارات والرد عليها، واستقبال الشكاوى ومتابعة حلولها والرد عليها، فضلاً عن استقبال طلب خدمة الحقيبة العقارية، ومتابعة أوامر التصرف العقاري، وتنسيق تنفيذها.

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