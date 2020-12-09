«اتصالات» تعرض في «جيتكس» تقنيات صحية لتمكين أصحاب الهمم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



تقدم «اتصالات»، خلال مشاركتها في معرض أسبوع جيتكس للتقنية، حلولاً مبتكرة للرعاية الصحية، تندرج ضمن إطار المسؤولية المجتمعية للشركة، مع التركيز على مفهوم «التكنولوجيا من أجل الخير»، والذي سعت من خلاله إلى تسليط الضوء على التقنيات التعويضية ودورها في توفير مستوى حياة أفضل للمستخدمين من أصحاب الهمم.

وأكدت «اتصالات»، في بيان امس، أن ذلك يأتي في سياق جهودها المستمرة لخلق وتأسيس نموذج جديد دائم ومبتكر لمنظومة الرعاية الصحية، بالاعتماد على إمكانياتها التكنولوجية المتقدمة، وبما يسهم في توفير تجربة رعاية صحية عالمية المستوى لأصحاب الهمم.

وقال النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في «مجموعة اتصالات»، الدكتور أحمد بن علي:«(اتصالات) على ثقة بأن إمكانياتها التقنية وحلولها الرائدة والمتميزة أصبحت اليوم ممكن رئيس لتحويل قطاع الرعاية الصحية وتطويره، وبما يسهم في توفير مستوى حياة أفضل للأفراد عبر استخدام التقنيات الصحية المعتمدة على المنصات الرقمية. ونتيجةً لاهتمامها المتواصل بأصحاب الهمم، فقد حرصت (اتصالات) على إثراء تجربتهم الصحية، من خلال تزويدهم بأدوات ووسائل رعاية صحية تقنية متنوعة ومبتكرة، وبما يتماشى مع استراتيجيتها المتمثلة في ’قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات».

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