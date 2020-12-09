العبار: «إعمار» مستمرة في تسليم مشروعاتها

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أكد رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، محمد العبار، التزام الشركة بإنجاز مشاريعها العمرانية المعلنة في دبي، مشدداً على حرصها التام على تسليم الوحدات السكنية والتجارية للمستثمرين وفق المواعيد المحددة لإنجاز تلك المشروعات.

وأوضح أن الشركة تراقب السوق العقاري وتطورات العرض والطلب فيه عن كثب، مشيراً إلى تحرك الأسعار في السوق العقارية في دبي طبيعية ولكن السوق ما زالت في مناطق القوة.

وأوضح أن إعمار، مثل معظم الشركات الكبرى، اتخذت إجراءات بالتزامن مع الأزمة، مشيراً إلى أن الأعمال تمضي قدماً في مشاريع الشركة ولا سيما مشروع خور دبي، ومشروع إعمار بيتش فرونت ( نخلة جميرا) ومشاريع أخرى في دبي مارينا وغيرها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news