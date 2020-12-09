«بوكينغ»: نفاد 99% من الغرف الفندقية بـ 3 مناطق في دبي خلال «رأس السنة»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات موقع «بوكينغ دوت كوم»، المتخصص في الحجوزات الفندقية، معدلات إشغال عالية للمنشآت الفندقية العاملة في إمارة دبي خلال الشهر الجاري، مشيرة إلى نفاد 99% من الغرف المتاحة على موقعها في الفنادق الكائنة في ثلاث مناطق بالإمارة خلال ليلة رأس السنة المقبلة، فيما سجلت الفنادق المصنفة من فئة الخمس نجوم أعلى معدل للحجوزات.

وقال مديرون وعاملون في مجموعات فندقية بدبي لـ«الإمارات اليوم»، إن بعض الفنادق سجلت منذ الآن مستويات إشغال كاملة بنسبة 100%، فيما من المتوقع أن تسجل المزيد من الفنادق هذه المعدلات خلال الفترة المقبلة، لافتين إلى أن أسعار الغرف الفندقية في دبي خلال ديسمبر الجاري هي الأعلى منذ بدء جائحة «كورونا».

إشغال عالٍ

وتفصيلاً، أظهرت بيانات لموقع «بوكينغ دوت كوم»، المتخصص في الحجوزات الفندقية، معدلات إشغال عالية للمنشآت الفندقية العاملة في إمارة دبي خلال ديسمبر الجاري، مشيرة إلى نفاد 99% من الغرف المتاحة على موقعها في الفنادق الكائنة في كل من جزيرة «نخلة جميرا»، و«جميرا بيتش ريزيدنس»، و«وسط مدينة دبي» خلال ليلة رأس السنة المقبلة.

وبحسب البيانات التي رصدتها «الإمارات اليوم»، حتى منتصف يوم أمس، تم حجز 77% من إجمالي عدد الغرف الفندقية في المنشآت العاملة في دبي ككل والمتاحة على موقع الشركة، لافتة إلى نفاد 96% من الغرف الفندقية الشاطئية في الإمارة، وتلك الكائنة على شارع الشيخ زايد، فضلاً عن منطقة بردبي.

أعلى معدل

وسجلت الفنادق المصنفة من فئة الخمس نجوم أعلى معدل للحجوزات خلال ليلة رأس السنة في دبي، إذ أشارت بيانات «بوكينغ دوت كوم» إلى نفاد 97% من غرفها الفندقية، مقابل 91% للغرف من فئة الأربع نجوم، ونحو 90% للفنادق المصنفة من فئة الثلاث نجوم ومنشآت الشقق الفندقية، فيما سجلت المنتجعات الفاخرة في الإمارة أعلى معدل للحجوزات بعد نفاد 99% من غرفها، وفقاً للموقع.

معدلات نشطة

إلى ذلك، قال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي والمدير لعام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي، إن فنادق المجموعة تشهد معدلات نشطة للحجوزات خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة، مشيراً إلى أن معدل الإشغال في فندق «بارك حياة دبي» وصل إلى 100% خلال تلك الفترة. وأضاف خوجلي أن فنادق المجموعة ككل في دبي، تسجل حالياً معدلات إشغال تفوق الـ80% خلال ليلة رأس السنة، متوقعاً أن تصل إلى 100% خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأوضح أن المعدل بالنسبة للشقق الفندقية وصل إلى 85%، وسط توقعات بأن تكون كاملة الإشغال خلال أيام.

ولفت خوجلي إلى أن أسعار الغرف الفندقية في دبي خلال ديسمبر الجاري هي الأعلى منذ بدء جائحة «كورونا» تماشياً مع معدلات الطلب المرتفعة.

سياحة محلية

من جهته، قال المدير التنفيذي لفندق «بلاتزو فرساتشي دبي» ومؤسس شركة «بلاتزو للضيافة»، منذر درويش، إن الفندق سجل معدل إشغال وصل إلى 100% خلال فترة عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، لافتاً إلى حركة نشطة للحجوزات خلال الأيام الماضية بدعم من السياحة المحلية والزوار الدوليين الذين يرغبون في قضاء عطلات في دبي.

وبين درويش أن نسبة 60% من الغرف الفندقية تم حجزها من قبل سياح دوليين، مقابل 40% من السياحة الداخلية، مشيراً إلى حجوزات نشطة من أسواق بريطانيا والسويد وفرنسا والهند، فضلاً عن السوق الإفريقية التي عادت بقوة.

مستويات كبيرة

وأوضح درويش، أن معدلات الإشغال وصلت إلى مستويات كبيرة للغاية خلال شهري نوفمبر الماضي وديسمبر الجاري بالنسبة للفندق، لافتاً إلى أن الأسعار بدورها سجلت ارتفاعات كبيرة، وصلت إلى نحو 200% خلال ليلة رأس السنة مقارنة بالأيام العادية في الأشهر الماضية.

وأكد أن الفندق يطبق جميع التدابير والإجراءات الاحترازية بناء على تعليمات الجهات المعنية في ظل الظروف الراهنة بسبب جائحة «كوفيد-19».

سلامة الزوار

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تايم للفنادق»، محمد عوض الله، إن فنادق المجموعة سجلت حركة نشطة للحجوزات خلال الفترة الأخيرة، مبيناً أن معدل الإشغال في فنادق المجموعة وصل إلى نحو 85%، فيما من المتوقع أن تصل إلى 100% في حال استمرار هذه الحركة بالوتيرة نفسها خلال الأيام المقبلة.

وذكر عوض الله أن معدلات الإشغال هذه تعتبر عالية للغاية في ظل الظروف الحالية، خصوصاً مع لجوء فنادق إلى رفع مستوى الأسعار. وأكد أن القطاع الفندقي والسياحي في دبي يطبق جميع التدابير والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الزوار والنزلاء في ظل الظروف الحالية بسبب «كورونا».

تسارع التعافي

قال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي والمدير لعام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي، إن فنادق المجموعة سجلت نتائج جيدة خلال نوفمبر الماضي، متوقعاً تسارع التعافي خلال الشهر الجاري والفترة المقبلة.

فنادق الخمس نجوم سجلت أعلى معدل للحجوزات خلال ليلة رأس السنة في دبي.

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