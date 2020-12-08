مخترق المنظومة الإلكترونية لـ«سي آي إيه» ينصح عبر «جيتكس»: «كن دائم الشك.. ولا تنقر على أي رابط يصلك»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

كشف خبير الأمن السيبراني الشهير عالمياً، والقرصان الأخلاقي، والمؤلف وجندي مشاة البحرية الأميركية السابق، براين سيلي، خلال مشاركته في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات «جيسيك»، والذي يقام تحت مظلة «أسبوع جيتكس للتقنية»، عن بعض أبرز أسراره وقصصه المذهلة، وتفاصيل مغامراته في عالم الاختراق السيبراني.



وقال سيلي: «نحن في النهاية كبشر نريد أن نثق في الآخرين.. كن دائم الشك، فإذا أرسل لك شخص ما شيئاً مفيداً للغاية، فلا تنقر عليه».



وتابع: «أنا لا أنقر على الروابط التي يجب ألا اتبعها، ولكن هذه هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع هذا النوع من الروابط داخل مؤسستك. حاول دائماً أن تتحلى بحس المسؤولية فيما يتعلق ببيانات الأشخاص الآخرين».



يشار إلى أن براين سيلي ذاع صيته في عام 2014 عندما أصبح الشخص الوحيد الذي نجح في اختراق المنظومة الإلكترونية الأمنية للمخابرات الأميركية ومكتب التحقيقات الفدرالي، بهدف إثبات وجود أنشطة الجريمة الخفية التي انتشرت حول العالم.

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