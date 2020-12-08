"إعمار" تستعد لليلة رأس السنة بعروض تبهر العالم

المصدر: مدحت السويفي - دبي

كشف العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، أحمد المطروشي، أن "إعمار" مستمرة في تقديم احتفالاتها بأعياد رأس السنة الميلادية بنفس الزخم والعروض التي تم تقديمها في العام الماضي مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالظرف الصحي الذي يمر به العالم بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 المستجد.

وأشار المطروشي في تصريحات خاصة للإمارات اليوم أن جدول الاحتفالات المرتبط ببرج خليفة سوف يستمر كما هو متعارف عليه كل عام ويتضمن الجدول الالعاب النارية وعروض الليزر، لافتاً إلى أن الاحتفالات المحيطة ببرج أصبحت علامة عالمية من علامات الاحتفال بقدوم العام الميلادي الجديد، وذلك نظراً للمكانة العالمية لمدينة دبي ومعالمها الرئيسية ، حيث سيتم استضافة الفعاليات في كل منطقة وسط دبي مع إطلاق الألعاب النارية من أطول برج في العالم، بالإضافة إلى عروض الليزر على واجهة البرج و العروض الموسيقية و عرض النافورة .

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