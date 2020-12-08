"إينوك" تتيح فرصة الفوز بسيارة يومياً خلال "دبي للتسوق"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشارك مجموعة "إينوك"، الشريك الاستراتيجي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وللمرة الـ26 على التوالي في فعاليات مهرجان دبي للتسوق، أكبر مهرجان تسوّق وترفيه في المنطقة، وذلك اعتباراً من 17 ديسمبر 2020 وحتى 30 يناير 2021، لتتيح للعملاء والزوار فرصة الفوز بسيارة "نيسان" يومياً بما مجموعه 45 سيارة، إضافة إلى فرص الفوز بمبلغ قدره 10 آلاف درهم أسبوعياً.

وأوضحت "إينوك" في بيان اليوم، أنه يمكن للعملاء المشاركة في السحوبات الكبرى على سيارات "نيسان" من خلال إنفاق 25 درهماً في متاجر "زووم" أو مطاعم "بافوس بيتزا" أو "بوبابيز"، أو 100 درهم لقاء خدمات غسيل السيارات أو 200 درهم في "أوتو برو" أو خدمات مختارة في مراكز "تسجيل".

ولمضاعفة فرص الفوز حتى ثلاث مرات، يمكن للعملاء شراء الباقات الترويجية التي تضم بطاقات شحن الرصيد من "دو" أو "اتصالات" أو "سالك"، إضافة إلى 24 قسيمة حسومات بقيمة تزيد على 1000 درهم.

وتتيح محطات "إينوك" ومتاجر "زووم" للعملاء أيضاً فرصة المشاركة في "سحوبات إنفينيتي الكبرى" التي تنظّمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إذ يحظى العملاء مقابل بطاقة تبلغ قيمتها 200 درهم بفرصة الفوز بجائزة يومية عبارة عن سيارة "إنفينيتي QX60"، إضافة إلى جائزة نقدية قدرها 200 ألف درهم.

ويتأهل العملاء أيضاً للدخول في سحب على جائزة نقدية قدرها 500 ألف درهم لفائز واحد في نهاية مهرجان دبي للتسوق.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "إينوك"، سيف حميد الفلاسي، إن "هذا العام كان حافلاً بالتحديات التي أثّرت على مختلف الشركات والمشهد الاقتصادي في الدولة بشكل عام، لكن توجيهات قيادتنا الرشيدة والشراكات التي أبرمناها مع العديد من الجهات مثل مهرجان دبي للتسوق، أتاحت لنا المضي قدماً والحفاظ على زخم عملياتنا التجارية".

وأضاف: "نفخر بالمشاركة في فعاليات المهرجان الذي يوفّر لسكان دبي وزوارها أوقاتاً مفعمة بالبهجة، ويسهم في دفع عجلة نمو وازدهار قطاع الخدمات في دولة الإمارات، وبالتالي ترسيخ مكانة بلدنا المعطاء كوجهة رائدة لتجارة التجزئة على مستوى المنطقة."

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