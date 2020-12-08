«دو» تدعم مركز الإمارات لتبادل الإنترنت لتوسيع نطاقه بالدولة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن إبرام اتفاقية شراكة جديدة مع مركز الإمارات لتبادل الإنترنت، المنصة الحيادية لتبادل الإنترنت، ومركز البيانات الرائد في دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لإنشاء أول منصة ربط بيني لمراكز البيانات، ومحايدة تماماً على مستوى الدولة، وذلك لخدمة العملاء في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويمتلك مركز الإمارات في الوقت الحاضر وجوداً فعلياً في منشأة داتامينا بدبي، وسيتم الآن بموجب الاتفاقية الجديدة توسيع نطاق منصة «أبولون»، التي طورتها شركة «دي-سي آي إكس» (DE-CIX) الألمانية، وتُعد الأساس الذي تستند إليه البنية التحتية الرقمية لمركز الإمارات لتبادل الإنترنت، لتشمل المزيد من المواقع ومراكز البيانات عبر الإمارات، بما في ذلك مركز بيانات خزنة في دبي وأبوظبي، إضافة إلى نقطة وجود جديدة في منصة جديدة بإمارة الفجيرة.

وجرى توقيع العقد الجديد بين مسؤولي «دو» وشركة DE-CIX، خلال أسبوع جيتكس للتقنية. ومن المقرر اكتمال عملية إنشاء المراكز الجديدة وتجهيزها للخدمة خلال الربع الثاني من عام 2021.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فهد الحساوي: «تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولاً نحو اعتماد الخدمات السحابية وخدمات بث المحتوى عبر الإنترنت. وسيعزز إنشاء المواقع الجديدة لخدمات الربط البيني التي يوفرها مركز الإمارات لتبادل الإنترنت مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً لخدمات الربط البيني وتبادل الإنترنت، وسوقاً متقدمة لخدمات الاتصال السحابي، التي يمكن تسخيرها لدعم مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والتعليم والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية، وغيرها».

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