«اتصالات»: 2900 محطة لشبكات الجيل الخامس بالإمارات خلال 2021

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت مجموعة «اتصالات» بأن إجمالي عدد المحطات، المخصصة لشبكات الجيل الخامس لديها بمختلف مناطق الدولة، يصل حالياً إلى 1500 محطة، فيما تستهدف زيادتها إلى 2900 محطة، خلال العام المقبل.

وأشارت، في تصريحات صحافية أمس، على هامش المشاركة في فعاليات معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»، بمركز دبي التجاري العالمي، إلى أن «إجمالي عدد المشتركين لديها، حالياً، بخدمات الجيل الخامس للهواتف المتحركة يصل إلى 170 ألف مشترك، فيما يتوقع أن يرتفع العدد إلى ما يتجاوز الـ200 ألف مشترك بنهاية العام الجاري»، لافتة إلى أن «(المجموعة) استثمرت ما يقارب المليارَيْ درهم، خلال العام الجاري، في تطوير البنية التحتية، ودعم خدمات الجيل الخامس».

وتفصيلاً، قال نائب أول الرئيس لشبكات الهاتف المتحرك في مجموعة «اتصالات»، المهندس سعيد الزرعوني، إن «إجمالي عدد المحطات المخصصة لديها، لشبكات الجيل الخامس، بمختلف مناطق الدولة، يصل حالياً إلى 1500 محطة، فيما تستهدف (المجموعة) رفع عدد تلك المحطات إلى 2900 محطة، خلال العام المقبل، لمواكبة ودعم انتشار خدمات الجيل الخامس على نطاق موسع».

وأضاف أن «نسب تغطية شبكات الجيل الخامس للمجموعة، في أنحاء الدولة حالياً، تبلغ 36%، فيما من المستهدف أن تصل نسب التغطية إلى 40% بنهاية العام الجاري، ومن المخطط أن تصل إلى 65% بحلول العام المقبل».

وأفاد الزرعوني بأن «عدد المشتركين في خدمات شبكة الجيل الخامس للهواتف النقالة، شهد خلال الفترة الأخيرة معدلات زيادة تدريجية، وبنسب متنامية بشكل ملحوظ، حيث كان خلال النصف الأول عدد المشتركين يتجاوز الـ60 ألف مشترك، ووصلوا منذ 10 أيام إلى 155 ألف مشترك، فيما وصل عددهم حالياً إلى 170 ألف مشترك، ويتوقع أن يصل إجمالي عدد المشتركين إلى 200 ألف مشترك بنهاية العام الجاري».

وأوضح أن «أسباب النمو الكبير، خلال الفترة الأخيرة في أعداد المشتركين بشبكات الجيل الخامس، ترجع إلى عوامل عدة، من أهمها انتشار الهواتف الداعمة لخدمات الجيل الخامس، لاسيما طرح شركة (أبل) هواتف (آي فون 129) الداعمة للخدمة، والتي تم رصد تأثيرات كبيرة لها في دعم عدد المشتركين بالخدمة، إضافة إلى الارتفاع الكبير في الوعي حول تلك الخدمات، وتوجه فئات مختلفة من المستهلكين لاستخدام التقنية»، لافتاً إلى أن «(المجموعة)، عند إطلاقها التقنية خلال عام 2018، لم تكن هناك خيارات متوافرة للهواتف الداعمة للخدمة، مقارنة بالفترة الحالية التي تشهد تنوعاً في الهواتف الداعمة». وأكد أن «إجمالي عدد المشتركين في الباقات المنزلية بخدمات الجيل الخامس، حالياً، يصل إلى ما يقارب الـ12 ألف مشترك»، لافتاً إلى أن «توافر إمدادات شبكة الألياف البصرية، بمختلف مناطق الدولة، أسهم بشكل كبير في دعم استخدام خدمات الجيل الخامس ضمن خدمات الباقات المنزلية».

وأشار الزرعوني إلى أن «المحطات التي تتيحها المجموعة للجيل الخامس، تشمل محطات خارجية لتغطية مناطق بأكملها، إضافة إلى محطات داخلية صغيرة لتغطية مبانٍ كبيرة»، مبيناً أن «نسب التغطية لشبكات الجيل الخامس في المناطق المرتفعة الكثافة السكانية بالدولة، حالياً، تتجاوز 95%».

وقال إن «المجموعة استثمرت مليارَيْ درهم في تطوير البنية التحتية، ودعم خدمات الجيل الخامس، خلال العام الجاري»، لافتاً إلى أن المجموعة مستمرة في خطط انتشار الجيل الخامس في الدولة، لمواكبة التحول الرقمي الذكي، والتي تدعمها تلك التقنيات بنسب كبيرة.

«إكسبو 2020 دبي»

قال نائب أول الرئيس لشبكات الهاتف المتحرك في مجموعة «اتصالات»، المهندس سعيد الزرعوني، إن «(المجموعة)، بوصفها الشريك الرسمي لمعرض (إكسبو 2020 دبي)، أنجزت عمليات الإمدادات لخدمات الجيل الخامس في أنحاء المعرض، وبنسب تصل إلى 100%، خلال الفترة الأخيرة، ويتم التشغيل التجريبي لتلك الخدمات، فيما تم تركيب شبكات متقدمة لخدمات الـ(واي فاي)، وفق الإصدار السادس الأكثر حداثة على المستوى العالمي».

• «المجموعة» استثمرت مليارَيْ درهم لتطوير البنية التحتية، ودعم خدمات الجيل الخامس، خلال 2020.

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