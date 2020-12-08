«إنجازات» و«إل تي آي» تتعاونان لتسريع التحول الرقمي بالمنطقة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت «إنجازات»، التابعة لمبادلة، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة «إل تي آي»، العالمية المتخصصة في الاستشارات التكنولوجية والحلول الرقمية، بهدف تطبيق نموذجها الجديد لتوفير الخدمات، والذي سيعيد صياغة حقبة جديدة في الريادة الرقمية بالمنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إنجازات»، خالد الملحي: «تدشن هذه الشراكة حقبة جديدة لشركتنا، في الوقت الذي فيه أصبح التحوّل الرقمي أمراً حتمياً، وبهذه الرؤية نسهم في دعم خطة دولة الإمارات لمستقبل رقمي واعد في القطاعين العام والخاص. ويعد تعزيز علاقتنا مع (إل تي آي) جزءاً مهماً لتوفير خدمات التحول الرقمي التي يحتاجها عملاؤنا».

وأضاف أن هذه الشراكة تقوي مكانة «إنجازات» لتلبية متطلبات اقتصاد اليوم، الذي يشهد تطورات بخطى متسارعة، ويعتمد على الحلول والخدمات التكنولوجية، حيث تُقدر كلفة الإنفاق على التحول الاقتصادي الرقمي بـ160 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيراً إلى أن «إنجازات» تتمتع بجميع المقومات لتسريع هذا النمو، بفضل خبراتها وشركائها وعملائها. وأوضح أن النموذج العالمي الجديد لـ«إنجازات» يهتم بوضع الحلول الرقمية في صُلب ما تقدمه لعملائها، وهو مصمم لمساعدة عملاء القطاعين العام والخاص. من جانبه، قال المدير التنفيذي والمدير العام لشركة «إل تي آي»، سانجاي جالونا، إن «شراكتنا مع (إنجازات) ستعمل على تعزيز الأداء والقدرة التنافسية، للمؤسسات التي تسعى إلى التحول الرقمي، وتبنّي خدمات السحابة». وأضاف: «هدفنا هو توحيد الجهود والخبرات العملية والرقمية، لتقديم أفضل الخدمات للعملاء في المنطقة».

من جهته، قال الرئيس وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «إل تي آي»، سودهير شاتورفيدي: «تعد (إنجازات) شركة رائدة في المنطقة بمجال التحول الرقمي، ونحن متحمسون لتوسيع علاقتنا الحالية، التي من خلالها سنقوم بتقديم برامج تحوّل رقمية للعملاء، تدعم رحلتهم لاستخدام السحابة».

• كلفة الإنفاق على التحول الاقتصادي الرقمي تُقدر بـ160 مليار دولار في المنطقة.

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