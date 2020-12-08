هيئة التأمين: 10% خصماً إضافياً للسائقين حال تركيب نظام المراقبة «تليماتيكس»

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

كشفت هيئة التأمين، أمس، عن مسودة نظام لتطبيق تقنية «تليماتيكس» الخاص بمراقبة ورصد سلوك السائقين، بما يسهم في تقليل الحوادث المرورية وتخفيض عدد الوفيات، وبما يتماشى مع تحقيق المؤشر الوطني بتخفيض عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق إلى 3 لكل 100 ألف من السكان.

وبينت الهيئة أنه للشركة التي ترغب في تطبيق تقنية «تيليماتكس» منح المؤمن له خصماً إضافياً بحد أقصى 10% من قسط التأمين، يضاف إلى أي خصومات أخرى مقررة بموجب التشريعات النافذة، كما لا يجوز تحميل المؤمن له أي أعباء مالية أو كلفة إضافية ناجمة عن تركيب الأجهزة والمعدات اللازمة لتطبيق نظام «تيليماتكس».

مسودة النظام

ووضعت الهيئة، في مسودة النظام الذي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، لاستبيان الآراء وأخذ ملاحظات بشأنه، القواعد والمواد الاسترشادية التي يجب على الشركات الالتزام بها لتطبيق التقنية الجديدة على المركبات.

يشار إلى أنه وفقاً لتصريحات سابقة لهيئة التأمين، سيتم تركيب جهاز يشبه الهاتف النقال أسفل مِقوَد المركبة، يرصد سلوك السائق عن طريق هذه التقنية.

وأشارت الهيئة إلى أن تركيب هذه التقنية اختياري لقائد المركبة، على أن تلتزم الشركة التي ترغب في تطبيق هذه التقنية بأن توفر لطالب التأمين إمكانية الحصول على وثائق تأمين المركبات من خلال الاكتتاب بالطرق الاعتيادية في حال طلبه ذلك، ووفقاً للتشريعات ذات العلاقة والصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص.

تقنيات «تيليماتكس»

وأضافت أنه يجوز تطبيق تقنيات «تيليماتكس» على فئات المركبات التالية: مركبة الصالون – عمومي، المركبة ذات الدفع بالعجلات الأربع – عمومي، البيك أب والتنكر والشاحنات، الباصات، الدراجات النارية، مركبات التأجير والأجرة والتاكسي.

وأوضحت الهيئة أنه يتم تقييم سلوك المؤمن لهم، قائدي المركبات، الراغبين في تطبيق تقنية «تيليماتكس» للغايات التأمينية بطريقة موحدة بين جميع شركات التأمين التي تحصل على الموافقة بموجب هذا القرار، بحيث يتم التقييم تصاعدياً من (1) الى (10) بحيث تكون (1) هي أقل درجة.

تجميع البيانات

وتابعت: «يكون تجميع البيانات والمعلومات عن السائقين والمركبات فقط بالقدر المطلوب لحسن سير تقنية (تيليماتكس) وللغايات التأمينية حصراً، ولا يجوز الحصول على معلومات إضافية لغير هذه الأسباب، ولا يجوز بيعها أو نشرها أو مشاركتها مع أي جهة أخرى.

كما يجوز للشركة استخراج معلومات مجمّعة للغايات اللازمة لتطبيق هذا القرار فقط، وبحدود الأمور التي تخص التأمين حصراً، ولكن دون تحديد أو تسمية أشخاص معينين أو جنسهم أو جنسياتهم أو ديانتهم».

وأكدت أنه يحظر على الاكتواريين تجميع بيانات من شركات مختلفة عن سوق التأمين في الدولة وتحليل بياناتها بهدف تداولها.

وقالت الهيئة: «تلتزم الشركة بتطبيق جميع التشريعات والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الجهات الاتحادية المعنية بأمن المعلومات، بما في ذلك على سبيل المثال تطبيق المعايير التفصيلية المذكورة في كتيب معايير أمن المعلومات الخاصة بجهاز استخبارات الإشارة الصادر عن الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني. كما تلتزم الشركة بالمحافظة على سرية المعلومات الإلكترونية التي تم الحصول عليها عن طريق تقنية (تيليماتكس)، وعدم كشف تلك المعلومات لأي طرف آخر إلا بأمر قضائي أو أمني، وعليهم وضع الإجراءات والضوابط اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات، وتلتزم الشركة بعمل اختبار اختراق للأجهزة والخوادم التي يتم حفظ البيانات عليها، وفي حال حدوث خرق تلتزم الشركة بإعلام الهيئة فوراً».

تشريعات «تنظيم الاتصالات»

شددت هيئة التأمين على ضرورة التزام شركة التأمين بالتشريعات الصادرة عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ذات العلاقة، على سبيل المثال لا الحصر:

- السياسة التنظيمية لخدمات إنترنت الأشياء والإجراءات التنظيمية الخاصة بها.

- سياسة اعتماد النوعية لأجهزة الاتصالات.

- إرشادات أنظمة التتبع وتحديد المواقع بواسطة الأقمار الاصطناعية.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام الشركة وقبل البدء بتركيب الأجهزة اللازمة لتطبيق تقنية «تيليماتكس»، بالحصول على موافقة المؤمن له الخطية وباللغة ذاتها المألوفة لديه، بشأن تجميع البيانات الخاصة به ومن ضمنها خاصية التتبع. كما تلتزم الشركة بتزويد المؤمن له بنتائج البيانات والمعلومات التي يطلبها في حال رغبته دون تحميل المؤمّن له أي كلفة أو أعباء مالية.

• لا يجوز تحميل المؤمّن له أي أعباء مالية عن تركيب الأجهزة والمعدات اللازمة لتطبيق نظام «تيليماتكس».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news