%100 الطاقة الإنتاجية لأولى محطات «براكة» تمهيداً للتشغيل التجاري بداية 2021

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن نجاح شركة نواة للطاقة التابعة لها، والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية في تحقيق إنجاز جديد تمثل بوصول مفاعل المحطة الأولى في براكة إلى 100% من طاقته الإنتاجية، في خطوة تمهد للتشغيل التجاري بداية عام 2021.

ويعني هذا الإنجاز أن المحطة الأولى في براكة تنتج 1400 ميغاواط، وهو ما يجعلها أكبر مصدر منفرد لإنتاج الطاقة الكهربائية في دولة الإمارات. وأصبحت محطات براكة أكبر مصدر لكهرباء الحمل الأساسي الصديقة للبيئة في دولة الإمارات، والقادرة على توفير إمدادات ثابتة وموثوقة ومستدامة من الطاقة على مدار الساعة، حيث يسهم هذا الإنجاز في تسريع عملية خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة ودعم جهود الدولة في تنويع محفظتها من مصادر الطاقة خلال المرحلة الانتقالية إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة.

وتحقق هذا الإنجاز الاستثنائي بعد أيام قليلة من احتفال دولة الإمارات باليوم الوطني الـ49، ليقدم مثالاً ملموساً على تقدم الدولة الكبير في تطوير قطاع آمن ومستدام للطاقة، ومستقبل مزدهر للدولة. وبينما تمضي دولة الإمارات قدماً لتحقيق المزيد من الإنجازات في الأعوام الـ50 المقبلة، ستوفر محطات براكة الأربع عند تشغيلها 25% من احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية لدعم التقدم والتنمية المستدامة للعقود المقبلة وما بعدها.

المحطة الأولى

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد إبراهيم الحمادي: «تمثل المحطة الأولى في براكة حقبة جديدة في قطاع الطاقة ومستقبل الاقتصاد الخالي من الانبعاثات في الدولة، كونها أصبحت أكبر مصدر للطاقة الخالية من هذه الانبعاثات».

وأضاف الحمادي: «فخورون أيضاً بالكفاءات الإماراتية التي تعمل جنباً إلى جنب مع الخبرات العالمية العاملة في المحطات لتوفير الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة لدولة الإمارات، وفق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأمن والجودة».

نواة للطاقة

وتتولى شركة نواة للطاقة مسؤولية تشغيل المحطة الأولى في براكة، حيث عمل فريق التشغيل لديها على زيادة مستويات الطاقة في مفاعل المحطة بشكل ثابت وتدريجي وآمن، وذلك منذ بداية تشغيل المحطة في يوليو 2020 وربطها بشبكة الكهرباء الرئيسة في أغسطس 2020.

ويندرج وصول المحطة الأولى في براكة إلى 100% من طاقتها الإنتاجية ضمن الخطوات النهائية لاختبار الطاقة التصاعدي، وستكون الخطوة التالية هي إجراء بعض الاختبارات ومن ثم وقف تشغيل مفاعل المحطة على نحو تام وآمن، تمهيداً للبدء في الاختبارات النهائية والختامية التي تتضمن سلسلة من اختبارات السلامة وأعمال الصيانة، للتأكد من جاهزية المحطة للتشغيل التجاري بداية العام المقبل.

الطاقة الإنتاجية

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة، المهندس علي الحمادي: «وصول مفاعل المحطة الأولى إلى 100% من طاقته الإنتاجية بنجاح وعلى نحو آمن وفي نطاق التحكم التام من قبل مشغلينا المعتمدين والمدربين على مستوى عالٍ، يؤكد على التزامنا بعمليات تشغيل آمنة ومستدامة، حيث نباشر بإجراء أعمال الصيانة النهائية استعداداً للتشغيل التجاري في العام 2021».

وتجرى عملية اختبار الطاقة التصاعدي تحت الإشراف المستمر من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية التي نفذت حتى الآن 287 عملية تفتيش منذ بدء تطوير مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، بالإضافة إلى أكثر من 40 بعثة تقييم ومراجعة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرابطة العالمية للمشغلين النوويين.

وتم تحقيق هذا الإنجاز على نحو آمن، رغم التحديات التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فمنذ بدء هذا الوباء العالمي عملت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها: شركة نواة للطاقة، وشركة براكة الأولى، إلى جانب الشركات التابعة لفريق العمل الكوري، بشكل وثيق وبما يتماشى مع إرشادات الجهات الصحية الاتحادية والمحلية، لضمان توفير أعلى معايير الصحة والسلامة للعاملين في المشروع.

كما تم تفعيل خطط استمرارية الأعمال المحكمة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، جنباً إلى جنب مع التدابير الوقائية الشاملة والإجراءت الإدارية الخاصة باحتواء فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك التحكم بعمليات الدخول والخروج والفحوص الشاملة، وتحليل عينات مياه الصرف الصحي، وذلك لضمان توفير شروط الصحة والسلامة.

4 مفاعلات

تُعد محطات براكة للطاقة النووية السلمية أحد أكبر مشاريع الطاقة النووية الجديدة على مستوى العالم، وتضم أربعة مفاعلات من طراز «APR1400» المتقدم. وبدأت أولى الأعمال الإنشائية في 2012، وتواصل التقدم في هذه الأعمال بأمان وثبات، حيث وصلت الأعمال الإنشائية في المحطتين الثالثة والرابعة إلى مراحلها النهائية بواقع 93% في المحطة الثالثة و87% في المحطة الرابعة، وذلك بالاعتماد على الدروس المستفادة من المحطتين الأولى والثانية، بينما وصلت نسبة الإنجاز الكلية في المحطات الأربع إلى 95%.

وعند تشغيلها بالكامل، ستوفر محطات براكة الأربع 25% من احتياجات دولة الإمارات من الطاقة الكهربائية الموثوقة والصديقة للبيئة.

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