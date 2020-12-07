«الاقتصاد»: استدعاء 1069 سيارة «أودي»

المصدر: عبير عبدالحليم ■أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن إطلاق حملة استدعاء تشمل 1069 سيارة «أودي»، تتضمن طرز «A8» و«S8» و«S8plus»، موديلات 2012 -2017 لإصلاح عيوب تصنيعية، وذلك بالتعاون مع شركة النابودة للسيارات «دبي والإمارات الشمالية»، وشركة «علي وأولاده للسيارات» في أبوظبي والعين.

وأوضحت الوزارة في تقرير أنه تم إطلاق الحملة، بعد التواصل مع شركة «أودي الشرق الأوسط»، نظراً لأنه في بعض الحالات قد يتعرض عازل علبة المحرك للضرر وتصبح أقل إحكاماً في بعض الظروف غير الملائمة، ما يتحتم إجراء بعض الفحوص والإصلاحات من أجل ضمان السلامة، مشيرة إلى أن عمليات الإصلاح مجانية.

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