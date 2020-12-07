42 جهة حكومية تنضم إلى «استراتيجية دبي اللاورقية»

المصدر: دبي - وام

بلغ عدد الجهات التي انضمت إلى «استراتيجية دبي اللاورقية» 42 جهة حكومية في إمارة دبي، وذلك لتحقيق أهداف الاستراتيجية المتمثلة في خفض استخدام الورق في هذه الجهات إلى النصف، بمرور الأشهر الستة الأولى لانضمامها إلى الاستراتيجية.

ونجحت هذه الجهات في تحقيق نتائج واعدة ضمن هذا الإطار، حيث وصل خفض استهلاكها للورق لأكثر من النصف، فيما بلغ حجم الوفورات التي حققتها الاستراتيجية، حتى أكتوبر من العام الجاري، 1.09 مليار درهم، و11.6 مليون ساعة عمل، و30 ألفاً و804 شجرات كانت تستخدم لصناعة الورق.

وكشفت «دبي الذكية»، خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»، عن النتائج الكبيرة الذي حققها تطبيق «دبي الآن»، إذ تجاوز عدد الخدمات التي يقدمها 120 خدمة من 34 جهة حكومية وغير حكومية في إمارة دبي، وضمن 12 فئة مختلفة. وأنجز التطبيق 2.5 مليون معاملة بقيمة 1.5 مليار درهم من يناير حتى نوفمبر 2020، ليصل عدد المعاملات التي عالجها منذ إطلاقه حتى الآن إلى 11.7 مليون معاملة بقيمة إجمالية تُجاوز 6.1 مليارات درهم.

وقال مساعد المدير العام لـ«دبي الذكية» المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، يونس آل ناصر، إن «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في فبراير 2018، جاءت لرقمنة جميع المعاملات الحكومية الداخلية والخارجية مع المتعاملين، بما يضمن استغناء حكومة دبي بشكل كامل عن المعاملات الورقية.

وأضاف أن «دبي الذكية» بصفتها الجهة الحكومية المسؤولة عن تسخير التكنولوجيا لجعل حياة الناس أكثر سهولة وسعادة، تم تكليفها بقيادة الجهود المبذولة لتنفيذ الاستراتيجية في جميع الجهات الحكومية بإمارة دبي.

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