%41 زيادة في عدد زوار دبي خلال أكتوبر 2020

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أكدت مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، أن إجمالي أعداد الزوار الدوليين خلال الفترة الممتدة بين يوليو وأكتوبر 2020، جاوز 757 ألف زائر، مشيرة إلى أن أكتوبر الماضي سجل زيادة بنسبة 41% مقارنة بالشهر السابق عليه، بعد استقبلت الإمارة نحو 341 ألف زائر دولي.

وأضافت المؤسسة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري، على هامش فعاليات «المؤتمر السنوي لتنمية إيرادات قطاع الضيافة والفنادق» الذي تنظمه الجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق، في دبي، أن الدائرة تعمل مع المنشآت الفندقية، كي تبقى الأسعار معقولة جداً في إطار الحفاظ على جاذبية دبي السياحية من حيث كلفة المنتج السياحي، مع إتاحة عروض سفر مغرية للزوار المحتملين خلال الفترة المقبلة.

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