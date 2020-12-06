«صحة دبي» تعتزم الإعلان عن «درب» للتعليم الطبي و«منار» لإدارة التعلم

المصدر: دبي - وام

تعرض هيئة الصحة في دبي حزمة من تطبيقاتها وخدماتها ومشروعاتها الذكية.

وتستعرض الهيئة المميزات المتعددة لنظام «نابض» الذي يهدف إلى تقديم رعاية صحية رائدة في دبي من خلال التبادل السريع والآمن لمعلومات المريض الصحية على مستوى القطاعين العام والخاص.

ولفتت الهيئة إلى حزمة خدمات وأنظمة ذكية ستعلن عنها خلال أيام المعرض، مثل نظام «ترميز» الذكي، ونظام «درب» للتعليم الطبي الإلكتروني، ومنصة «منار» لإدارة التعلم.

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