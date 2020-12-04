«دبي التجاري العالمي» يقدم تجربة حضور «مدمجة» في «جيتكس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، أمس، عن إطلاق شراكة استراتيجية مع شركة «أفايا» على مستوى «حلول الفيديو التعاونية» Video Collaboration، يستخدم المركز بموجبها، منصّة «أفايا سبيسز» Avaya Spaces الخاصة بالعمل التشاركي، والتعاون بين فرق العمل عن بُعد، لتقديم أسلوب جديد في حضور نشاطات أسبوع «جيتكس للتقنية 2020»، من خلال نموذج الحضور المدمج، وبالتالي تقديم تجارب جديدة للمشاركين في الأسبوع الذي سينطلق بعد غدٍ.

وأفاد «دبي التجاري العالمي» في بيان، أمس، بأن الزوّار سيتمكنون من الوصول إلى محتوى مكوّن من 280 ساعة بث، تشمل مختلف القطاعات والصناعات خلال «جيتكس»، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية والجيل الخامس، والحكومة، ومستقبل عالم النقال، والتكنولوجيا المالية Fintech، والتسويق الرقمي، والطاقة، والرعاية الصحية والتعليم.

وأشار إلى أنه يمكن لأي متحدث غير قادر على السفر إلى دبي المشاركة في الجلسات بشكل افتراضي عبر منصّة «أفايا سبيسز».

وقالت نائب الرئيس الأول لإدارة الفعاليات والمعارض لدى مركز دبي التجاري العالمي، تريكسي لوه ميرماند: «بعد مرور عام من الفرص الضائعة، سيقدم (جيتكس) إلى صناعة التكنولوجيا في دورته الـ40، منصّة لمعاودة اللقاء والقيام بالأعمال من جديد عبر اللقاء الشخصي المباشر، ومن خلال المشاركة في المؤتمرات».

من جهته، قال نائب الرئيس في «أفايا» الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، فادي هاني، إن «مركز دبي التجاري العالمي واحد من روّاد التكنولوجيا على المستوى الإقليمي، ويقدم تجارب جديدة من خلال مقاربته المدمجة للمؤتمرات والمعارض».

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