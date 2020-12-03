«اقتصادية عجمان» تُطلق مسابقة لدعم المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة

المصدر: عجمان - وام

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، بالتعاون مع شريكها الإعلامي «شبكة رؤية الإمارات الإعلامية»، أمس، مسابقة شهرية بعنوان «ذا بيست» The Best، تستمر لمدة عام حتى ديسمبر 2021، بهدف دعم المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إمارة عجمان، وتقدير المشروعات المتميزة من وجهة نظر المجتمع، وتشجيع رواد الأعمال على تطوير مشروعاتهم، والاستمرار والنجاح، تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ49.

وقال المدير العام للدائرة، عبدالله أحمد الحمراني، إن المسابقة تندرج ضمن مبادرات برنامج «تعزيز» الذي تم تأسيسه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تبلغ نسبتها 99.8% من إجمالي الرخص الاقتصادية الصادرة في الإمارة.

وأوضح أن برنامج «تعزيز» يقدم خدمات مجانية عدة، منها التسويق للمشروعات، ما يسهم في التسويق بشكل شفاف وأكثر صدقية للمشروعات الناجحة القائمة في الإمارة.

وأضاف الحمراني أن دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أشركت المجتمع في اختيار 12 مشروعاً في قطاعات مختلفة وبشكل حيادي لتكريمها خلال العام، بمعدل مشروع واحد شهرياً، معرباً عن تطلعه الى أن تحفز هذه المسابقة أصحاب وملاك المشروعات والمستثمرين على التطوير الدائم لمشروعاتهم، والإسهام في تحقيق جودة الحياة لمجتمع الإمارة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشبكة رؤية الإمارات الإعلامية، المستشار الإعلامي عبدالله الشحي، إن المسابقة تعد الأولى من نوعها في الدولة، مرحّباً بالعمل مع دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، لتحقيق الأهداف النبيلة للمبادرة.

ودعا المجتمع والجمهور للمشاركة في ترشيح أفضل المشروعات في الإمارة من خلال متابعة حساب «اقتصادية عجمان» @ajmanded وحساب «رؤية عجمان» @ajman_vision على موقع «إنستغرام»، وكتابة اسم المشروع، و«منشن» لثلاثة أصدقاء، فيما سيتم الإعلان عن المشروع الفائز بناءً على عدد الأصوات من خلال إجراء سحب إلكتروني نهاية الشهر، كما سيحظى أحد المتابعين بجائزة نقدية.

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