«الخطوط الفيتنامية» تعتذر بعد تسبب طاقمها بأول إصابة محلية بـ«كورونا» منذ 3 أشهر

المصدر: هانوي ــ د.ب.أ

أصدرت شركة الخطوط الجوية الفيتنامية، اليوم، اعتذاراً، بعد أن خرق أحد أفراد طاقم عملها، وبعض من مسؤوليها بروتوكل الحجر الصحي، ما أدى إلى تسجيل فيتنام أول حالات إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ــ 19» منذ نحو ثلاثة أشهر.

وأكدت الشركة أنها تعمل مع السلطات للتحقيق بشأن هذه الواقعة، ومن أنها ستتخذ إجراءات تأديبية بحق أي موظف خرق قواعد الحجر الصحي.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن مسؤولي مدينة «هو شي مينه» عزلوا المئات من المواطنين، عقب إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس «كورونا» الأسبوع الجاري، في وقت أصدر فيه رئيس الوزراء نجوين فوك، أوامره بوقف جميع الرحلات التجارية الدولية القادمة إلى فيتنام.

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