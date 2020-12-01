"اتصالات" توفر باقة بيانات مجانية لمشتركيها من المواطنين الإماراتيين

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم

تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الـ 49، أعلنت "اتصالات" اليوم عن توفير باقة بيانات مجانية للهواتف المتحركة سعة 49 جيجابايت للمشتركين الإماراتيين، صالحة للاستخدام داخل دولة الإمارات وأثناء التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويمكن للمشتركين تفعيل هذا العرض المجاني عن طريق طلب الرمز #49* أو من خلال تطبيق "اتصالات" على الهواتف المتحركة My Etisalat UAE، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 ديسمبر 2020، على أن تتوفر الباقة للاستخدام اعتباراً من تاريخ 2 ديسمبر ولغاية 3 ديسمبر 2020.

وتحتفل "اتصالات" بالعيد الوطني لدولة الإمارات هذا العام أيضاً من خلال عمل فني ضخم بعنوان (في بلادنا #لا_شيء_مستحيل) حصل حتى الآن على أكثر من مليون مشاهدة على حساب "اتصالات" في تويتر.

ويجمع هذا الإنتاج الفني الضخم نخبة من المسؤولين الإماراتيين، والشخصيات القيادية، وأبطال خط الدفاع الأول، والفنانين، والرياضيين، والمتفوقين، والشخصيات المجتمعية، وأصحاب الهمم، والمؤثرين، والعاملين في مختلف القطاعات الحيوية من مواطني دولة الإمارات، في رسالة تجسد مشاعر الحب والوفاء والإخلاص لدولة الإمارات العربية المتحدة احتفالاً بيومها الوطني الـ49.

وقد حرصت "اتصالات" طوال الأعوام الماضية على الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إنتاج الأعمال الفنية الوطنية وتوفير العروض والباقات المجانية التي تثري تجارب المشتركين خلال دعمها لرحلة التحول الرقمي، وإيماناً منها بأهمية المشاركة الوطنية وتعزيز مشاعر الانتماء والفخر بين أفراد المجتمع الإماراتي.

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