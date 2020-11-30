32.8 مليار درهم صادرات وإعادة الصادرات غير النفطية لأبوظبي في 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ارتفعت قيمة إجمالي صادرات وإعادة صادرات إمارة أبوظبي غير النفطية بنسبة 62.5% خلال الفترة ما بين يونيو وأغسطس 2020، وذلك بقيمة وصلت الى 32.8 مليار درهم، وذلك مقارنة مع الفترة من مارس إلى مايو من العام الجاري، والتي سجلت خلالها تلك الصادرات قيمة 20.2 مليار درهم.

جاء ذلك ضمن تقرير أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، خيرا، حول نتائج ومؤشرات صادرات الإمارة من السلع غير النفطية والمعاد تصديرها خلال فترة بدء أزمة انتشار فيروس «كورونا»، وتحديداً من مارس حتى أغسطس 2020.

وقال رئيس الدائرة، محمد علي الشرفاء: «تأتي هذه النتائج لتؤكد النمو الذي حققته إمارة أبوظبي في إجمالي صادراتها غير النفطية والمعاد تصديرها، على الرغم من تداعيات جائحة (كوفيد 19) على مستوى العالم وما أحدثته من أزمة اقتصادية عالمية أثرت بشكل سلبي على اقتصادات دول العالم».

وأكد أهمية العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين الإمارة ودول منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، إذ تعكس هذه العلاقات المتينة ثقة الشركاء الدوليين بصادرات الإمارة غير النفطية واستمرار الطلب عليها، الأمر الذي يؤكد تنافسيتها العالية على المستويين الإقليمي والدولي.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news