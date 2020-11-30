«3 أيام من التخفيضات الكبرى» تنعش أسواق دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أمس، أن فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» أنعشت أسواق الإمارة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وأفادت المؤسسة في بيان بأن الفعالية التي نظمتها على مدار ثلاثة أيام من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري، شهدت تخفيضات كبرى على المنتجات بنسب وصلت إلى 90%، إضافة إلى مجموعة كبيرة من العروض التي جذبت المتسوقين، وشجعتهم على استكشاف أكبر وأفضل مراكز التسوق في المدينة، فيما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، لضمان صحة وسلامة الجمهور والمتسوقين.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، إن «فعالية (3 أيام من التخفيضات الكبرى) في دورتها الثانية والأخيرة لعام 2020 أثبتت نجاحها مرة أخرى، حيث خرج سكان دبي وزوارها في هذا الطقس الشتوي للاستمتاع بمجموعة كبيرة من العروض الترويجية والأنشطة الترفيهية في مختلف أنحاء المدينة».

وأضاف: «نحن نتعاون عن قرب مع شركائنا في قطاع التجزئة، ليستمتع سكان دبي وزوارها بفعالية (3 أيام من التخفيضات الكبرى)، حيث تسهم الأفكار التي يقدمها شركاؤنا في القطاع بشكل كبير في جعل كل دورة من هذه الفعالية التي تُقام مرتين سنوياً أفضل من سابقتها».

من جهته، قال المتحدث الرسمي لشركة «إعمار مولز»، راجيف سوري: «مع اقتراب موسم الأعياد، تشكل (3 أيام من التخفيضات الكبرى) في (دبي مول) فرصة لاستكشاف منتجات المئات من كبريات العلامات التجارية العالمية ومتاجر التجزئة المحلية»، مشيراً إلى أن «المتسوقين تمكنوا من التعرف إلى قائمة المتاجر المشاركة في التخفيضات عبر تطبيق (دبي مول)».

الفعالية نظّمتها «دبي للمهرجانات والتجزئة» على مدار 3 أيام.

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