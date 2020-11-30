«أبوظبي للتنمية» يموّل مشروعاً للإسكان في ألبانيا بـ 257 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قدّم صندوق أبوظبي للتنمية منحة لألبانيا قدرها 257 مليون درهم (70 مليون دولار) تم تخصيصها من قبل حكومة دولة الإمارات لتمويل تطوير أكثر من 2000 وحدة سكنية في مقاطعة دوريس الألبانية، وذلك كجزء من جهود إعادة التطوير المدني والبنى التحتية لواحد من أهم المراكز الاقتصادية الرائدة في البلاد التي تعرضت، أخيراً، لأضرار جسيمة من سلسلة من الزلازل.

ووقّع المذكرة مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، ووزير الدولة لشؤون إعادة الإعمار في ألبانيا، أربين أحمد تاج، بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين.

وأكد السويدي أن الإسهام في تمويل هذا المشروع الحيوي يعكس النهج والقيم الأساسية لصندوق أبوظبي للتنمية ودولة الإمارات في تقديم الدعم ومساعدة الشعوب لتحقيق أهدافها التنموية.

وأضاف أن المنحة خطوة ليست بجديدة على الإمارات قيادةً وشعباً، وهي استكمال لإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اللّه ثراه».

وأوضح أن المشروع الذي سيتم تنفيذه وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة، سيسهم في توفير الوحدات السكنية الملائمة للأسر الألبانية بما يحقق لهم الاستقرار والحياة الكريمة، كما سيعمل المشروع على تحقيق الخطة التنموية التي وضعتها الحكومة الألبانية للدفع بمسيرة النمو الاقتصادي للبلاد.

من جهته، أشاد تاج بالدور الكبير التي تلعبه دولة الإمارات في دعم جهود التنمية في مختلف دول العالم.

وقال: «ترتبط ألبانيا ودولة الإمارات بعلاقات وطيدة وشراكة استراتيجية راسخة تستند الى التعاون الاقتصادي المشترك في المجالات كافة، كما نفخر بشراكتنا التاريخية مع صندوق أبوظبي للتنمية الحافل بمشروعات تنموية اقتصادية تم تمويلها من قبل الصندوق أسهمت بشكل إيجابي في نمو اقتصادنا الوطني».

وأضاف أن «عملية إعادة تطوير مقاطعة دوريس تأثرت بجائحة (كورونا) بشكل كبير، ولاشك أن هذه المبادرة ستسهم في تسريع التعافي الاقتصادي المستدام».

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