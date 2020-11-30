«سيتريد» يكشف عن 3 مبادرات لدعم القطاع البحري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن منظمو مؤتمر ومعرض «سيتريد» ‏الشرق الأوسط ‏للقطاع البحري، ‏عن إطلاق ثلاث مبادرات جديدة، بهدف دعم وتمكين القطاع البحري، حيث يسعى المنظمون من خلال تلك المبادرات إلى الاستفادة من القدرات الجديدة، التي تتيحها النسخة الافتراضية من الحدث المزمع انطلاقه الشهر المقبل، لتحويل المنصة إلى فعالية دائمة على مدار العام، وليست مجرد مجموعة من الجلسات والمناقشات التي يتم تنظيمها خلال أيام محدودة.

‏‏ووفقاً لبيان صادر أمس، تشمل المبادرات الثلاث تمكين وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الملاحة والخدمات البحرية، إضافة إلى بناء مركز الإبداع والابتكار البحري، فضلاً عن ‏تمكين الكوادر البحرية الشابة من العمل في المهن البحرية.

‏وقالت مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، المهندسة حصة آل مالك، إنه «لأمر رائع أن نرى الفعاليات التجارية الكبرى في المنطقة تتبنى المبادرات المجتمعية التي تطور الصناعة على المدى البعيد، وتوفر قيمة مضافة حقيقية للصناعة».

وأضافت أن «أزمة (كوفيد-19) أثبتت أننا بحاجة إلى تطوير أساليبنا في العمل، والتفكير خارج الصندوق، وأعتقد أن مؤتمر ومعرض (سيتريد) الشرق الأوسط للقطاع البحري بنسخته الافتراضية، سينجح في تحقيق هذا الأمر من خلال مبادراته المبتكرة التي أطلقها».

وأشارت آل مالك إلى أنه «خلال الجائحة، أثبتت الشركات الصغيرة والمتوسطة أهميتها للاقتصاد، حيث توفر تلك الشركات القدر الأكبر من الوظائف في الدولة، كما أنها تعمل بمرونة وديناميكية تجعلها أكثر إبداعاً وتطويراً للحلول المبتكرة التي تدفع الاقتصاد قدماً».

من جهته، قال مدير الفعاليات في «سيتريد القطاع البحري»، كريس مورلي، إن «سر نجاح مؤتمر ومعرض (سيتريد للقطاع البحري)، ومحافظته على مكانته القيادية في الصناعة، يكمن في حرصنا الدائم على تطويره وتوسيع دوره في خدمة القطاع البحري».

بدوره، قال نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا لدى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة، الدكتور أحمد يوسف: «باعتبارنا جزءاً من أكبر أكاديمية بحرية في المنطقة، فنحن ندعم المبادرات التي أطلقها مؤتمر ومعرض (سيتريد) بنسخته الافتراضية بشكل كامل».

منصة افتراضية

يقدم منظمو مؤتمر ومعرض «سيتريد» فرصة للشركات العارضة لبناء منصة عرض افتراضية، حيث يمكن من خلالها لزوار الحدث التواصل مع فريق الشركة، والتعرف إلى المنتجات والخدمات التي تقدمها، وطلب عقد اجتماع أو الحصول على عروض الأسعار وبناء الشراكات التجارية، في تجربة افتراضية معززة بأحدث أدوات التكنولوجيا.

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