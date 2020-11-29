"تعاونية الاتحاد" تفتتح الورقاء سيتي مول بتكلفة إجمالية 347 مليون درهم

المصدر: مدحت السويفي – دبي

افتتحت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة مركزها التجاري الثالث "الورقاء سيتي مول" بتكلفة إجمالية بلغت 347 مليون، بمساحة إجمالية بلغت 685 ألف و112 قدم مربع.

وأشارت الشركة خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، أن المول الجديد يعتبر ثالث مول للتعاونية، أن المول الجديد يعتبر ثالث مول للتعاونية بمساحة إجمالية بلغت 685 ألف و112 قدم مربع، وبسعة استيعابية 42 محل تجاري و11 كشك تجاري.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، أن افتتاح هذا المول يأتي ذلك في إطار سعي التعاونية لتحقيق أحد أهم أهدافها الاستراتيجية؛ وهو التوسع والانتشار، لتوفير مراكز تجارية عصرية ذات مواصفات عالمية تتيح للمتسوقين تجربة تسوق فريدة.

وأشار إلى أن تعاونية الاتحاد تعمل وفق خطط توسع مدروسة تسهم في بناء اقتصاد وطني مستدام متماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية لتوفير موارد غذائية مستدامة في الدولة وبناء منظومة أمن غذائي كأولوية قصوى، حيث سيرفع الفرع الجديد المخزون السلعي الاستراتيجي للتعاونية بمقدار 20%، مشيراً إلى أن التعاونية ملتزمة بتوفير السلع والمنتجات بأسعار تنافسية تهدف لتعزيز مستويات السعادة لدى المتسوقين".

وأضاف "أن ما يميز الورقاء سيتي مول هو موقع الاستراتيجي في منطقة الورقاء الثالثة حيث سيخدم قاطني منطقة الورقاء ومنطقة مردف، إلى جانب شريحة كبيرة من سكان المناطق المجاورة، كما يتمتع المركز الجديد بإطلالة مباشرة بواجهة أمامية بطول 191.26 متر على شارع طرابلس الحيوي الرابط ما بين دبي وشارع الإمارات، موضحاً أن المركز مكون من 5 طوابق هي طابق السرداب والطابق الأرضي السفلي والطابق الأرضي والأول وطابقاً للمكاتب، كما يوفر الهايبرماركت 28 نقطة بيع، ومدخلين للهايبر ماركت".

أوضح الفلاسي أن إجمالي عدد المحلات بالمول يبلغ 42 محل تجاري موزعة على الطابقين الأرضي والأول منها 26 محل في الدور الأرضي، و16 محل في الدور الأول، ونحو 11 كشك تجاري موزعة على الطابقين الأرضي والأول.

ولفت إلى أن عدد المحلات التي تم تأجيرها من المول بلغ 37 محل تجاري من أصل 42 محل وبنسبة 90% وتنوعت أنشطة هذه المحلات ما بين البنوك وخدمات الصرافة والمراكز الصحية والصيدليات والمطاعم ومحلات الحلويات ومحلات الذهب ومحلات العطور والخياطة الرجالية والنسائية ومحلات الورود والبصريات والمستلزمات المنزلية وصالونات التجميل ومحلات الألعاب الإلكترونية".

وأضاف أن "عدد الأكشاك التي تم تأجيرها بلغ 10 أكشاك وبنسبة إشغال 90% وتنوعت أنشطة هذه الأكشاك ما بين خدمات الموبايلات والزهور والعطور والمواد الغذائية والحلويات والإكسسوارات، موضحاً أن إجمالي المساحة التجارية 69 ألف و391 قدم مربع وإجمالي المساحة المؤجرة شاملة الأكشاك 63 ألف قدم مربع بنسبة 90%.

48 الف منتج

وقال الرئيس التنفيذي إلى أن فرع تعاونية الاتحاد هايبر ماركت في المول يضم أكثر من 48 ألف منتج غذائي وغير غذائي وأكثر 161 فئة غذائية وغير غذائية".

1000 موقف

وبين " أن المركز يضم 1000 موقفاً للمركبات موزعة على طابق السرداب والطابق الأرضي السفلي والطابق الأرضي بمساحة 300 ألف قدم مربع ما يشكل 43% من المساحة الإجمالية للمركز التجاري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news