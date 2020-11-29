«إمباي».. أوّل منظومة متكاملة للدفع اللاتلامسي برصيد فوري

المصدر: دبي الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات لخدمات الدفع عن إطلاق تطبيق «إمباي» Empay، أول منظومة عصرية متكاملة للدفع اللاتلامسي مع رصيد فوري.

ويعتبر «إمباي»، مبادرة تم تطويرها ضمن إطار برنامج حكومة الإمارات الذكية، وهو تطبيق لعمليات الدفع الآمن غير النقدي.

كما يعتبر أول تطبيق في المنطقة يتم تطويره محلياً للدفع اللاتلامسي عبر الهواتف المتحركة وصُمّم خصيصاً للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات بمختلف فئاتهم.

وأوضحت «الإمارات لخدمات الدفع» في بيان اليوم، أن «إمباي» يوفّر للمستخدمين طرق دفع متعدّدة حسب احتياجاتهم، حيث يشكل منصّة متكاملة لخدمات الدفع للقطاعين الحكومي والخاص من خلال مجموعة واسعة من خدمات الدفع والخدمات المختلفة كتجديد الرخص التجارية لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي ودفع الفواتير بمختلف أنواعها وطلب الطعام ودفع الرسوم التعليمية والتحويلات المالية الدولية والدفعات الصغيرة بين الأفراد (P2P) وغيرها الكثير.

وأضافت ان «إمباي» يوفر أيضاً تسهيلات ائتمانية فورية للأشخاص الذين يحتاجون للتمويل في سداد الدفعات المتنوعة، وذلك دون الحاجة للاتصال بالبنوك والقيام بالإجراءات التقليديّة والمعاملات الورقية التي تستغرق وقتاً طويلاً.

وقال نائب مدير عام اقتصادية دبي، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إمباي»، علي إبراهيم: «يسعدنا اطلاق (إمباي)، الطريقة الجديدة لإجراء الدفعات اللاتلامسية والمعاملات المالية».

وأضاف أن «(إمباي) يشكل جزءاً من مبادرة حكومة الإمارات الذكية، وإطلاقه يأتي في وقت تحافظ فيه دولة الإمارات على مكانتها المحورية في الاقتصاد العالمي»، مشيرا إلى أن «من شأن هذه الخدمة الجديدة أن تسهم في تسريع وتيرة التحول الجاري في الإمارات لتغدو السوق الرقمية الأكثر تطوراً واتصالاً على مستوى العالم».

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لشركة «إمباي»، منى القصاب، إن «(إمباي) يسعى إلى أن يصبح منظومة الدفع المثلى لجميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات»، مشيرة إلى أنه في ظل التغيرات في أنماط الحياة والتجارة اليومية والنمو المتسارع في تجارة التجزئة عبر الانترنت، من المتوقع أن يستمر هذا التوجه خلال الفترة القادمة في المنطقة.



بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة «إمباي»، جيجي جورج كوشي، إن «(إمباي) هي المنظومة التي تتنقل معك أينما ذهبت لتلبية متطلبات الدفع الخاصة بك».

المزايا:

- الدفع دون تلامس: سيكون بمقدور مستخدمي «إمباي» الآن إجراء دفعات سلسة لاتلامسية في مختلف أنحاء العالم من خلال تقنية NFC (على هواتف أندرويد)، إضافة إلى إجراء الدفعات باستخدام رمز QR عند أي عملية شراء.

- تسهيلات ائتمانيّة فوريّة: تساعد هذه الميزة المستخدمين في الاستفادة من التسهيلات الائتمانيّة الفوريّة دون أي معاملات ورقية في غضون دقائق دون الحاجة لزيارة البنك أو ملء نماذج ورقية طويلة، الأمر الذي يشكل حلاً مهماً في وقت يواجه فيه الكثير من الأشخاص تحديات هائلة في تمويل الرسوم المدرسية لأبنائهم أو دفع رسوم تراخيص أنشطتهم التجارية.

- عملية تسجيل سهلة وسريعة: التسجيل على «إمباي» عملية تفاعلية، سهلة وسلسة يمكن اتمامها في أقل من دقيقتين.

خدمات الدفع داخل التطبيق

- دفع رسوم تجديد رخصة اقتصادية دبي: يوفّر «إمباي» لأصحاب الأعمال وسيلة سهلة كونه يتيح للمستخدمين دفع رسوم تجديد الرخصة التجاريّة لاقتصادية دبي بشكل فوري ومن أي مكان في العالم دون تكبد عناء التوجه لأي مركز. يمكن لمستخدمي "إمباي" تجديد الرخصة عبر الهاتف المتحرك خلال دقائق من دفع الرسوم.

- دفع رسوم الخدمات: يسهّل «إمباي» على المستخدمين دفع فواتير الخدمات العامة في مكان واحد وبطريقة بسيطة، بدلاً من دفع الفواتير الشهرية من خلال منصات ومراكز دفع مختلفة.

- دفع رسوم المدرسة: يتيح «إمباي» للمستخدمين إمكانية دفع الرسوم التعليميّة بطريقة سهلة وغير مسبوقة. سيوفر «إمباي» لأولياء الأمور تنبيهات وإخطارات لتسديد الدفعات الخاصة بالتعليم للمؤسّسات التعليمية المشاركة مما يجعله مفيداً جداً لأولياء الأمور أثناء تنقلهم. ويمنحهم حلاً مثالياً كون التطبيق يشجع على الدفعات اللاتلامسية.

- طلب الطعام عبر الانترنت: يوفر «إمباي» خدمة مميّزة عند طلب الطعام عبر الإنترنت من أفضل المطاعم في دولة الإمارات من خلال التطبيق، حيث يمكن للمستخدمين الاختيار من تشكيلة واسعة من قوائم الأطباق الشرق أوسطية، والآسيوية، والإيطالية، والأوروبية والوجبات السريعة وغيرها الكثير. كما يمكن للمستخدمين أيضاً الاطلاع على قوائم المطاعم مع الصور وقوائم أسعار محدّثة، إلى جانب إمكانية تتبع حالة الطلبات والاستمتاع بالوجبات في أي وقت.



الصفقات والعروض: يوفّر «إمباي» أيضاً صفقات وخصومات مذهلة للمستخدمين عند إجرائهم دفعات الكترونية أو غير تلامسية من خلال التطبيق. كما يمكنهم الاستفادة من أفضل العروض المتوفرة في المطاعم عند إجرائهم عمليات الشراء باستخدام تطبيق «إمباي» مع المحافظة على سلامتهم من خلال الدفع اللا تلامسي.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news