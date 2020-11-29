«مشروع تحت الإنجاز.. أليكسيس تاور».. مجتمع سكني متكامل من 378 شقة فاخرة

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعدّ مشروع «أليكسيس تاور»، الذي تطوره «شركة ريبورتاج للعقارات» على طريق الشيخ زايد بالقرب من منطقة «داون تاون جبل علي»، مجتمعاً سكنياً ضمن برج يتألف من 16 طابقاً، مع مرافق متميزة، منها صالة رياضية، وحمام سباحة، ومركز ترفيهي للأطفال، ومنطقة ألعاب، ومحال تجزئة.

ويوفر المشروع، الذي يعدّ من المباني السكنية ذات التصميم الفندقي، 378 وحدة سكنية فاخرة، مع منطقة استقبال تحاكي الفنادق.

وتشير الشركة إلى إنجاز نحو 20% من المشروع، فيما يتوقع تسليمه نهاية عام 2022.

يتميز «أليكسيس تاور» بموقع يبعد 10 دقائق فقط عن موقع معرض «إكسبو 2020 دبي»، وبالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، ومركز تسوّق «ابن بطوطة»، مع مخرج مباشر إلى طريق الشيخ زايد، ومحطة المترو.

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