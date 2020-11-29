«دبي للسياحة»: خطوات الإمارة لمكافحة «كورونا» أدت إلى ثقة المسافرين الدوليين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، أخيراً، أول اجتماع مباشر مع شركائها منذ بدء جائحة «كوفيد-19»، بحضور 600 من المسؤولين والمديرين التنفيذيين لأبرز الشركات العاملة في قطاعات منها الطيران، والسياحة والسفر، والضيافة، فضلاً عن تجارة التجزئة والترفيه ومناطق الجذب الرئيسة.

وأكدت الدائرة أن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها دبي، ضمن جهودها لمكافحة جائحة «كورونا»، أدت إلى كسب ثقة المسافرين الدوليين.

وتم خلال الاجتماع، الذي عُقد في قرية اللياقة بمركز «دبي فستيفال سيتي»، تسليط الضوء على الخطوات التي تقوم بها «دبي للسياحة» للنهوض بقطاع السياحة، فضلاً عن التعاون مع الشركاء في دول العالم، لإعادة الزخم إلى سوق السفر العالمي.

وقال المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، هلال سعيد المري، الذي ترأس الاجتماع: «أسهمت توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لمكافحة جائحة (كوفيد-19) في اجتياز هذه المرحلة بكفاءة عالية، ومحاصرة الوباء في أضيق نطاق ممكن، وعملاً برؤية سموّه، عملنا على تطوير مبادرات مبتكرة للإسهام في تعزيز القدرة التنافسية، وزيادة جاذبية المدينة للسياح».

وأكد أن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها دبي، ضمن جهودها لمكافحة هذه الجائحة، والتزامها بالإجراءات الوقائية، أدت إلى كسب ثقة المسافرين الدوليين، ما أعطاها فرصة لتكون من أولى المدن العالمية القادرة على استضافة السياح من الأسواق التي أصبح السفر فيها متاحاً وممكناً.

وأضاف أن المؤشرات الأولية خلال الأشهر الماضية، بدءاً من استئناف حركة الرحلات الجوية في يوليو الماضي، تبشر بمزيد من النتائج الإيجابية في الفترة المقبلة، لاسيما مع استقبال مطارات دبي أعداداً متزايدة من المسافرين، ما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أداء أفضل مع نهاية العام الجاري.

وتابع: «أثبتت الفترة الماضية التي مررنا بها كفاءة ومرونة منظومتنا، خصوصاً المنشآت الفندقية، التي لعبت دوراً مهماً في تنشيط السياحة الداخلية، والمضي بها نحو آفاق جديدة أرحب، وبالتالي ترسيخ هذه الصورة الإيجابية في أذهان زوار دبي المُحتملين».

وحول مقومات سرعة تعافي القطاع السياحي في دبي، أكد المري أن استراتيجية تنويع الأسواق وحزم التحفيز الاقتصادي، والدعم الذي قدمه الشركاء جعلتنا أقوى في مواجهة التحديات والاستجابة بسرعة لمتغيرات السوق، ما أسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة آمنة ومفضّلة للزيارة خلال فترة قياسية.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، إن الأنشطة التسويقية حملت رسائل إيجابية حول السفر، فضلاً عن استعداد دبي لاستقبال الزوار الدوليين، ومعايير السلامة وجودة العروض السياحية في دبي.

أما المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، فاستعرض تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة لعام 2021 وما يتضمنه من فعاليات من شأنها الإسهام في النهوض بهذا القطاع الحيوي.

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