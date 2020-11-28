«جمارك دبي» تنجز 11.2 مليون معاملة خلال 9 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت المعاملات الجمركية التي أنجزتها دائرة جمارك دبي نمواً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت نسبته 24.5%، بإجمالي 11.2 مليون معاملة، مقارنة بنحو تسعة ملايين معاملة في الفترة ذاتها من عام 2019.

وأفادت الدائرة في بيان لها، أمس، بأن هذه البيانات تأكيد واضح على قدرة الاقتصاد المحلي على تحويل التحديات إلى فرص، مع مواصلة دبي التعافي السريع من تبعات جائحة «كوفيد-19»، في ضوء ما يتمتع به اقتصادها من تنوّع ومرونة رسّخا مكانة الإمارة وجهة عالمية جاذبة للأعمال والاستثمارات ورؤوس الأموال.

تعافٍ سريع

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليّم، إن دبي أظهرت قدرة كبيرة على التعافي السريع من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، مع تواصل ثقة المستثمرين العالميين بمتانة اقتصاد دبي ودولة الإمارات عموماً، بفضل السياسات الحكومية الرصينة، والخطوات التي وجّه بتنفيذها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للانطلاق في مسيرة التطوير خلال الـ50 عاماً المقبلة، بمقومات هي الأفضل عالمياً، بدءاً من الخدمات اللوجستية المتنوعة، مروراً بالموانئ والمطارات وشبكات الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى المبادرات المحفّزة للأعمال واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف: «يؤدي القطاع التجاري في دبي دوراً محورياً في دعم البنية الاقتصادية، ونحن نعمل في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بشكل متكامل، لتطوير أنظمة وبرامج تسرّع من إنجاز المعاملات، وانسياب حركة التجارة الخارجية للإمارة، وتمكّنا، بفضل التكنولوجيا المتقدمة التي استثمرنا فيها منذ عقود، من أداء مهامنا خلال مرحلة العمل عن بُعد على أكمل وجه»، مشدداً على أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها محوراً رئيساً على خارطة التجارة الدولية، ووجهة جاذبة لكبار المستثمرين والشركات العالمية.

قنوات ذكية

من جانبه، كشف المدير العام لـ«جمارك دبي»، أحمد محبوب مصبح، أن 99.3% من المعاملات الجمركية، بعدد 11.2 مليون معاملة، تم إنجازها عبر القنوات الذكية والإلكترونية.

وأكد أن الأنظمة والمشروعات التطويرية التي تبتكرها «جمارك دبي»، تحظى بإشادة واسعة من منظمة الجمارك العالمية، التي اعتبرتها نموذجاً رائداً يُحتذى، لافتاً إلى أن الدائرة توّجت جهودها في قطاع التطوير الجمركي بحصولها على المركز الأول عالمياً، والفوز بجائزة «أفضل جهة لإدارة المشروعات في العالم 2020»، بالمسابقة الدولية التي ينظمها التحالف العالمي لإدارة المشاريع، في وقت تؤسس «جمارك دبي» مشروعاتها المستقبلية على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي و«بلوك تشين»، لتسهيل العمليات وأتمتة الإجراءات الجمركية لخفض الكلفة على المتعاملين، وزيادة العائد على عملياتهم التجارية.

وأضاف مصبح: «عكس نشاط القطاع التجاري للإمارة وما أنجزته (جمارك دبي) من معاملات وخدمات جمركية متنوعة، خلال تسعة أشهر، كفاءة تعامل دبي الذكي والسريع مع التحديات التي جلبها فيروس كورونا المستجد حول العالم، وذلك بفضل الرؤية التنموية والاقتصادية التي انتهجتها الإمارة خلال العقود الماضية، ما يجعلها في مأمن من الأسوأ في تداعيات هذه الأزمة العالمية».

تسجيل الأعمال

تؤكد خدمات طلبات تسجيل الأعمال، التي أنجزتها «جمارك دبي» منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر 2020، أن دبي ستظل المركز المحوري لحركة المال والأعمال والتدفقات التجارية في المنطقة، إذ حققت هذه الخدمة، على الرغم من الأوضاع الطارئة والظروف الراهنة التي يشهدها العالم، نمواً استثنائياً بنسبة 84.5%، للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إلى 201 ألف طلب، مقارنة مع 109 آلاف طلب للفترة ذاتها من العام الماضي. وسجلت خدمة تقديم مطالبة استرداد 648 ألف معاملة، وخدمة طلب شهادة وتقارير 357.6 ألف معاملة، وحجز موعد تفتيش 257 ألف حجز.

البيانات الجمركية

سجلت خدمة البيان الجمركي قفزة بنسبة 33%، لتجاوز 9.7 ملايين بيان جمركي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 7.3 ملايين بيان جمركي للفترة ذاتها من عام 2019.

وبلغ عدد البيانات الجمركية، خلال الربع الأول من العام الجاري، 3.4 ملايين بيان جمركي، مقارنة بـ1.9 مليون بيان جمركي للفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجل الربع الثاني 2.8 مليون بيان جمركي مقارنة مع 2.2 مليون بيان جمركي، أما الربع الثالث فسجل 3.4 ملايين بيان جمركي، مقارنة مع 3.1 ملايين بيان جمركي للفترة ذاتها من العام الماضي. ويستغرق إنجاز البيان الجمركي عبر منصة مساحة العمل الذكية، التي ابتكرتها وطورتها «جمارك دبي»، مدة لا تتجاوز خمس دقائق، كما يمكن إنجاز المعاملات الجمركية وتخليص الإجراءات من أي مكان، وفي أي وقت على مدار الساعة، عبر التطبيقات الذكية.

اقتصاد دبي يتميز بتنوّع ومرونة رسّخا مكانة الإمارة وجهة عالمية للاستثمارات ورؤوس الأموال.

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