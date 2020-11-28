هل الطائرات ملزمة بالطيران على مسافة قريبة من المطارات؟

المصدر: أزاد عيشو – دبي

كانت محركات الاحتراق في الطائرات، قديماً، غير موثوقة، ونتيجة لذلك، طُلب من الطائرات المزودة بمحركين أن تطير في مسارات مباشرة، لتظل في نطاق مناسب وقريب من المطارات في الحالات الطارئة.

ومع مرور الوقت، أدرك مهندسو الطيران أن المحركات النفاثة أكثر موثوقية، ولذلك، بدأت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية بمنح موافقة للرحلات الجوية للطائرات بمحركين، للطيران على مسارات تبعد نحو 120 دقيقة من أقرب مطار مناسب، أي ضعف المدة الزمنية السابقة التي كانت تفرضها سلطات الطيران حول العالم.

وجعلت هذه الخطوة، الطائرات ذات المحركين، أكثر شعبية لأن كفاءتها في استهلاك الوقود أفضل بكثير.



شهادات ETOPS

بدروها، أتاحت شهادات ETOPS أو معايير الأداء التشغيلي للطائرات المزودة بمحركين، تسيير رحلات قد تكون بعيدة من أقرب مطار مناسب للهبوط الاضطراري، أي أقصى حد يمكن للطائرة ثنائية المحرك، الطيران بمحرك واحد وبأمان عن أقرب مطار في المناطق البعيدة وفوق المحيطات، في حال تعطل أحد المحركين.

وهناك مجموعة من المعايير التي تتطلب شهادة ETOPS امتثال كل من الطائرة وشركة الطيران لها، إذ يجب على الشركة المصنعة للطائرة إثبات أن الطيران بمحرك واحد يمكن التحكم فيه نسبياً من قبل طاقم الرحلة، ومن أنه آمن لهيكل الطائرة، وحدث نادر للغاية، كما يجب على شركة الطيران بعد ذلك إظهار أن إجراءات تدريب طاقم الطائرة وصيانتها، ترقى إلى المعايير العالية، ولهذا السبب، يجب أن يكون لدى الطيارين والمهندسين الشهادات المناسبة.



المحركات النفاثة

ووفقاً لكلية «شيفيلد» للملاحة الجوية، فقد ظهرت أهمية ومعنى شهادات ETOPS عندما تم منح أول واحدة من نوعها لشركة «ترانس وورلد إيرلاين» Trans World Airlines في عام 1985.

وفي العام نفسه، بدأت وكالة الطيران الفيدرالية بالسماح للطائرات ذات المحركين بتمديد فترة الطيران لتصل إلى 120 دقيقة من أقرب مطار مناسب. وهذا يعني أنه لم يُسمح للطائرات ذات المحركين بالتحليق لأكثر من هذه المدة بعيداً عن أقرب مطار مناسب للهبوط الاضطراري. وفي عام 1988، تم تمديده مرة أخرى إلى 180 دقيقة كحد أقصى، ثم زادت الفترة لتصل إلى 240 دقيقة.

ولذلك، فإن شهادات (ETOPS) تشير إلى الوقت الزمني الأقصى واللازم لبلوغ طائرة يعمل فيها محرك واحد فقط (بافتراض أن الآخر معطل) للتحول إلى مطار آخر مناسب يمكن الهبوط فيه، بصرف النظر عما إذا كانت هذه المسافة فوق اليابسة أو المياه، خصوصاً بعد أن أثبتت المحركات التوربينية النفاثة التي صنعت في ستينيات القرن الـ20، بأن لديها قدرة عالية لإنتاج قوة دفع كبيرة، مع موثوقية أداء عالية.

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