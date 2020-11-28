«رخصة تاجر» تمكّن «الحداد» من تحقيق حلمها في مجال المطاعم

المصدر: سامح عوض الله - دبي

حققت رائدة الأعمال، أماني الحداد، حلمها في إطلاق أعمالها بمجال المطاعم، مع بدء مشروع «أوف جوي استيشن»، حيث مكّنتها «رخصة تاجر»، التي تصدرها اقتصادية دبي، من الحصول على عربة طعام متنقلة والمشاركة في المعارض في دبي، إضافة إلى بيع المنتجات بمنافذ البيع.

وقالت الحداد لـ«الإمارات اليوم» إنه تم افتتاح مشروعها في (دبي سفاري بارك)، الذي يتوافد عليه العديد من الزوار من دبي وخارجها.

وأوضحت أن «أوف جوي استيشن» مختص ببيع الوجبات الخفيفة وتحضير أنواع الفطائر والمعجنات، فضلاً عن إعداد المشروبات، مثل العصائر والمرطبات الغازية وتقديمها للمستهلكين، مشيرة إلى أن ذلك يندرج ضمن «رخصة تاجر» التي تُعنى بترخيص الأعمال الحرة التي تُمارس من محل الإقامة في إمارة دبي.

وأضافت الحداد: «كان حلمي أن أفتتح مطعماً، وفعلاً بدأت مشروع (أوف جوي استيشن)، وهو عبارة عن عربة طعام متنقلة، يتم تجهيز الطعام فيها بأيدٍ ماهرة وملتزمة بأعلى المعايير الصحية».

وتابعت: «لدينا قائمة متنوّعة من الوجبات، مثل الوجبات الخفيفة والمشروبات الحارة والباردة والحلويات»، موضحة أن «هناك طريقتين للحصول على خدمات المشروع، إما عن طريق الوصول إليه في (دبي سفاري بارك)، أو من خلال حسابات المشروع على مواقع التواصل الاجتماعي».

وعن بداية المشروع، قالت الحداد: «أنا أحب صناعة الأطعمة وأقدم أكلات متنوّعة في البيت، وطلبت من أهلي وأصدقائي تجربة وصفات الطعام التي أعدها، ومن هنا شجعوني على افتتاح مشروع العربة المتنقلة»، لافتة إلى أن اقتصادية دبي ساعدتها في الحصول على «رخصة تاجر» إلكترونياً في غضون خمس دقائق.

إصدار 9366 «رخصة تاجر»

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 9366 «رخصة تاجر»، منذ إطلاق المبادرة في عام 2017 حتى 25 نوفمبر الجاري.

واستحوذت الإناث على النسبة الأعلى من الرخص، حيث شكلن نحو 58% من عدد الرخص (5416)، فيما شكل الذكور نسبة 42% (3950).

ويتم الحصول على «رخصة تاجر» إلكترونياً في دقائق من أي مكان عبر الموقع الإلكتروني: (dedtrader.ae)، واتباع الخطوات من خلال تسجيل بيانات الهوية الإماراتية، ومن ثم اختيار نوع النشاط، وتحديد الاسم التجاري، وذكر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، التي تتم من خلالها عملية عرض المنتجات والخدمات.

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